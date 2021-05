Augusta, mozioni di indirizzo non ancora discusse: il M5S sollecita l’arrivo in Consiglio comunale

Un sollecito perché vengano al più presto trattate in Consiglio comunale due mozioni di indirizzo presentate dal Movimento 5 stelle è stato depositato nei giorni scorsi dal gruppo consiliare composto da Roberta Suppo, Marco Patti e Chiara Tringali.

La prima mozione risale al 18 dicembre 2020 e chiedeva di intervenire in maniera rapida per distribuire i fondi di solidarietà provenienti dal Governo nazionale con il decreto Ristori ter ed erogati nello scorso novembre, destinati alle famiglie del Comune in condizioni di bisogno, tanto più aggravate dall’epidemia di Covid-19. Stesso tema per la seconda mozione con cui si chiedeva di reimpiegare e destinare i circa 700 mila euro alle imprese economiche di Augusta in difficoltà per il covid, “andati perduti per imperdonabili errori procedurali durante l’approvazione della delibera in Consiglio comunale del 30 dicembre 2020”.

“Il ritardo nella trattazione delle mozioni è tanto più grave ed evidente se si considera che – si legge in una nota- altre due nostre mozioni riguardanti la transizione ecologica sono state già calendarizzate in commissione Ambiente. Purtroppo la seduta dell’organo consiliare non ha avuto luogo per mancanza del numero legale: solo due consiglieri presenti. Eppure si tratta di un argomento di importanza fondamentale per uno sviluppo ecologico del nostro territorio. Confidiamo che nella prossima seduta sia presente la maggioranza dei consiglieri della commissione in modi che le nostre mozioni siano trattate e accolte. Le nostre iniziative hanno sempre lo scopo di portare benefici alla città e ai cittadini. Speriamo che gli altri consiglieri, di maggioranza e di opposizione, abbiano la stessa visione su queste mozioni: noi le riteniamo davvero importanti per Augusta”.