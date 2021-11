Augusta, mozione M5S per conferire la civica benemerenza a don Prisutto: se ne discute lunedì in Consiglio

È durata, questa volta, meno di 24 ore l’attesa per vedere calendarizzata la richiesta di mozione d’indirizzo del Movimento 5 stelle di riconoscere una benemerenza pubblica da parte del Comune a don Palmiro Prisutto -il battagliero sacerdote augustano che da decenni lotta contro l’inquinamento della zona industriale- presentato ieri mattina durante il Consiglio comunale di conferimento della cittadinanza onoraria al cardiologo dell’ospedale Muscatello Fabio Scandurra. La mozione verrà, infatti, discussa lunedì prossimo, 15 novembre, alle 17 al Consiglio comunale di palazzo San Biagio ed è stata inserita come ultimo punto all’ordine del giorno e, come prevede il regolamento, al primo consiglio utile convocato oggi dal presidente Marco Stella.

Ieri a preannunciare la mozione per “onorare adeguatamente un uomo che, al di fuori della nostra città, tutti apprezzano e omaggiano” era stato il consigliere Chiara Tringali che aveva criticato il fatto che fosse stato convocato un consiglio comunale con un solo punto all’ordine del giorno, “proprio mentre altri importanti argomenti vengono snobbati dal presidente del consiglio, fra i quali, persino, una richiesta di un Consiglio monotematico” e parlando di spreco di denaro pubblico aveva dichiarato a nome del gruppo consiliare di voler rinunciare al gettone di presenza. Qualche ora dopo il gruppo consiliare pentastellato composto, anche dai colleghi Roberta Suppo e Marco Patti, ha sottoscritto un comunicato stampa in cui i tre hanno ribadito di essere stati “ben felici” di aver votato favorevolmente per la cittadinanza onoraria che il Consiglio comunale ha concesso al cardiologo Fabio Scandurra, che “nella sua attività professionale svolta all’ospedale Muscatello di Augusta, ha sicuramente dato tanto alla nostra città. In questi anni si è speso molto per la salute dei nostri concittadini e di tutti i pazienti del nosocomio”.

“Nel contempo – proseguono i grillini- abbiamo inteso mettere in rilievo come questa amministrazione intende fare passare in sordina i meriti di nostri cittadini illustri, solo perché non vicini alle posizioni politiche espresse dall’attuale maggioranza; oppure, cosa ben più grave, perché queste persone hanno contrasti, anche di ordine giudiziario, con esponenti della Giunta. Stiamo chiaramente parlando di Don Palmiro Prisutto – che dopo essere stato inopinatamente allontanato dalla sua parrocchia con motivazioni assai opache e dei quali si può solo intuire la reale natura – continua ad essere tenuto in massima considerazione a livello locale ma anche a livello nazionale”.

I tre consiglieri aggiungono che è di pochi giorni fa la notizia che, “nonostante gli evidenti contrasti con il vescovo, alcune decine di suoi confratelli lo hanno votato ed eletto nel consiglio presbiterale diocesano. Ben più importante, almeno dal punto di vista laico, è stato il premio Cidu per i diritti umani che, per il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, assegna il comitato interministeriale a chi si sia contraddistinto, con varie modalità d’intervento, nella tutela e promozione dei diritti umani”. Come abbiamo già preannunciato in altro articolo di Augustanews, l’alto riconoscimento verrà ufficialmente conferito il prossimo 10 dicembre all’Ara Pacis a Roma durante una solenne cerimoni a don Palmiro Prisutto che ha già ricevuto il premio Nenni.

“Ho rispettato il regolamento e ho inserito la richiesta di mozione del Movimento 5 stelle nel primo consiglio utile, che ho convocato oggi con urgenza per via delle variazioni di bilancio che si devono discutere entro novembre , dopodichè il consiglio è sovrano e può decidere. Noi siamo pronti a discuterlo, ma sono assolutamente errati i toni che sono stati usati e anche l’occasione– ha spiegato Stella- Il consiglio non esiste solo per approvare provvedimenti e regolamenti, ma anche atti come il conferimento della cittadinanza onorarie al dottor Scandurra che danno lustro alla città”