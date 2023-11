Augusta, mozione di indirizzo per impegnare l’amministrazione a tutelare la salute presentata dalla minoranza

Una mozione di indirizzo per impegnare il sindaco e la giunta ad intraprendere azioni concrete a tutela della salute della popolazione di Augusta. Ad averla presentata i sette consiglieri di minoranza Roberta Suppo, Giancarlo Triberio, Salvatore Blanco, Francesco La Ferla, Milena Contento, Federico Palazzotto e Pippo Gulino che chiedono azioni concrete a tutela dell’ ospedale Muscatello attivandosi con ogni mezzo per la tutela e miglioria degli attuali standard sanitari , oltre che per il potenziamento e implementazione dei servizi rivolti ai cittadini, in modo da ridurre anche le liste di attesa.

Si chiede, inoltre, di promuovere ed incentivare l’uso dell’ app Nose per la segnalazione delle molestie olfattive ed il miglioramento del loro monitoraggio e di attivarsi ed utilizzare le donazioni provenienti dalle aziende del territorio, prioritariamente per attivare una politica di screening gratuiti che aiutino a monitorare le patologie più gravi e diffuse con l’obbiettivo di innalzare il livello di prevenzione delle stesse. Inoltre, si propone di attivare anche nelle scuole degli incontri ed un sistema di informazione e prevenzione dei comportamenti che aumentano il rischio di contrarre tali patologie.

“Questo a grandi linee il contenuto della nostra richiesta che, alla luce della partecipazione di sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza alla manifestazione del 28 ottobre 2023, – dicono i consiglieri- vuole essere da stimolo per trasformare in fatti concreti una presenza che, diversamente, apparirebbe come una semplice “passerella”, con ogni mezzo che la legge mette a disposizione, le istanze ed il grido di aiuto che arriva dalla popolazione ormai stanca di piangere i propri cari”.