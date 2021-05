Augusta, movimento politico Destinazione futuro: al via la campagna adesione 2021

Il movimento politico culturale Destinazione futuro nato circa 4 anni fa, presente in giunta con l’assessore alle Politiche giovanili Rosario Sicari, in Consiglio comunale con Andrea Lombardo e che ha contribuito anche con una propria lista, all’elezione del sindaco Peppe Di Mare di ottobre scorso, lancia la campagna adesione per il 2021 e apre il tesseramento

“Il nostro è un movimento per tutti quei ragazzi e tutte quelle ragazze che vogliono spendersi per la nostra città e, soprattutto, che vogliono iniziare un percorso politico dove possono mettersi in gioco, attraverso la messa a disposizione delle rispettive competenze per Augusta. –dice Domenico Intagliata, in rappresentanza del gruppo- La storia di Destinazione futuro è molto nota in città e oggi, con orgoglio, possiamo dire che rappresenta un punto di riferimento nel panorama dei movimenti giovanili che sta portando avanti un progetto specifico che mira a rilanciare il territorio, partendo proprio dalle giovani generazioni,”. E punta alla formazione di una nuova classe dirigente che possa portare Augusta a diventare un luogo di interesse economico, turistico e culturale.

“Lo studio, la costante presenza sul territorio, l’ascolto di tutti i problemi che affliggono i nostri coetanei, hanno portato la cittadinanza ad attribuirci un ruolo di responsabilità all’interno degli organi amministrativi che oggi governano Augusta ottenendo un assessore e un consigliere comunale. E per questo sentiamo ancora più forte la volontà di crescere e di includere nuovi ragazzi che si vogliono affacciare a questo stupendo mondo dell’attivismo politico – conclude Intagliata – ringraziamo il sindaco Peppe Di Mare per l’impegno, la preparazione e la passione che ci ha trasmesso nel farci scoprire che c’è sempre una soluzione a tutto e che se ci sono dei problemi ci saranno, sicuramente, delle soluzioni”.