Augusta, motocross: secondo “Memorial Carmelo Barone”. Giovani piloti si allenano per le prossime gare

Si è svolto nei giorni scorsi il secondo “Memorial Carmelo Barone”, dedicato al pilota veterano di motocross di Augusta, venuto a mancare a dicembre del 2019 in un circuito di motocross a Belpasso, nel catanese, mentre si allenava con la sua moto da cross. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Motociclistica Augusta, presieduta da Luciano Fichera, contestualmente ad un’esposizione di moto da cross e da pista, tra cui la “241” guidata dal campione megarese.

“Ci siamo ritrovati per trascorrere una giornata insieme e ricordare un caro amico, Carmelo Barone che partecipava alle gare di motocross dei veterani, è stato a Maggiona al campionato motocross d’epoca ed era in testa. Se fosse stato oggi presente sarebbe lì a correre. Lo ricordiamo sempre con grande affetto e lo faremo sempre” – ha detto Fichera alla presenza la moglie Elena, della sorella Rosita e del figlio Alex, ai quali è stata consegnata una targa ricordo da parte dei piloti megaresi.

“Abbiamo accolto subito con piacere l’invito dell’associazione perché finchè Carmelo viene ricordato sarà sempre vivo– hanno commentato la sorella e la moglie del campione regionale di motocross nel 1990 con la Yamaha 125, di 54 anni- correva in moto fin da ragazzo, fin dagli anni ’80 ha sempre avuto una grande passione coltivata negli anni, interrotta per qualche tempo per impegni familiari, poi ripresa nel 2016 con il campionato italiano in cui si piazzò al terzo posto. E con cui ha coronato il sogno, che aveva da ragazzo di partecipare al campionato italiano”.

E’ stato, inoltre, ricordato anche Salvo Patanè dell’ Auto touring Augusta, presenti i piloti augustani Ennio Lombardo, Chicca Spinali, Domenico Fichera, Giuseppe Fichera, Gino e Diego Saraceno, Peppe Bramanti, Lorenzo Archina. Tre di loro rappresentano il futuro del motocross a partire da Chicca Spinali, di appena 10 anni che frequenta la quinta elementare, ma già è una campionessa con le 50: “sono arrivata sempre prima assoluta, l’anno scorso ha vinto il campionato 50 e quest’anno sono anche prima con la 65” – ha affermato. Prossime gare regionali di motocross ad ottobre e novembre a Lentini e a Turolifi (Caltanissetta), le stesse in cui gareggerà anche Lorenzo Archina, 12 anni, seconda media: “corro da febbraio e sono sempre arrivato terzo e questo è il primo campionato”– ha detto

Ha iniziato da circa un anno e punta a vincere la sua prima gara regionale l’anno prossimo, ma in sella ad una pit bike, il tredicenne Diego Saraceno, mentre papà Gino che di anni ne ha 42, guida lo “Zip Malossi” con cui parteciperà ai campionati regionali e anche alla finale nazionale di Vallelunga di fine settembre.

Ha dovuto, invece, fare i conti con un po’ di sfortuna e anche con un infortunio che gli ha fatto saltare due gare, Salvo Bari, giovane motociclista di pit bike Pitom: “però nonostante questo ci siamo fatti valere e nell’ultima gara abbiamo provato la moto nuova per l’anno prossimo e i risultati sono promettenti”- ha dichiarato

Infine Domenico Fichera, che corre con la 850 Honda da cross e quest’anno ha partecipato alle regionali ottenendo un terzo e quarto posto. Prossimo appuntamento, anche per lui, il 2 ottobre a Lentini e il 19 novembre per le finali a Caltanissetta.