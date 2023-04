Augusta, moto velocità: ritorna in pista Domenico Passanisi, a caccia di nuove vittorie

Dopo le esperienze positive e le vittorie degli anni scorsi quest’anno si cimenterà con moto di cilindrata superiore, così come le categorie, Domenico Passanisi, ventisettenne pilota augustano che si appresta a gareggiare in 2 campionati di motocross: uno all’interno del Civ, il campionato italiano velocità, l’altro nell’ambito della Coppa Italia dove correrà sabato 15 e domenica 16 aprile al circuito di Misano adriatico. Per il trofeo “Pirelli cup 600” sarà in sella alla “Ducati Panigale V2”, una nuova moto 600, messa a disposizione dal team V3Racing di Catania, che lo segue già da qualche anno.

“Quest’anno abbiamo deciso di fare il salto di qualità e di gareggiare in una categoria superiore –ha commentato Passanisi- Ringrazio il mio team e soprattutto il presidente Giuseppe Verrillo che ha allestito la moto in tempi record e trovato gli sponsor. Mi sono allenato tutto l’inverno, con bici, corsa e palestra per avere tanta resistenza e mi sento molto più in forma rispetto all’anno scorso. La settimana scorsa ho fatto i primi test a Misano e sono stati positivi, sono stato subito tra i più veloci pur non conoscendo la moto che è nuova”.

Lunedì di Pasquetta il motociclista è partito, ieri ha fatto i test del R3 cup a Misano, domani inizierà la Coppa Italia con la Ducati con le prove libere. Poi venerdì qualifiche e sabato e domenica al via le gare uno o due del “Pirelli cup 600”, a fine competizione partirà per il Mugello per i primis test con la Yamaha R3.

Per questo secondo trofeo organizzato all’interno del Civ le prime due gare sono in programma il 29 e 30 aprile, il pilota è seguito dal team “R.a.m. racing” e sostenuto da doversi sponsor augustani che gli stanno dando una mano ad affrontare le gare della nuova stagione e che ringrazia.