Augusta, motociclismo, seconda prova per il pilota augustano Passanisi in sella alla Yamaha

Seconda prova, domani, della “R3Cup” la gara di motociclismo che si terrà al circuito “Vallelunga” di Campagnano, in provincia di Roma e che vedrà scendere in campo anche l’augustano Domenico Passanisi. Il ventisettenne, che corre anche questa volta in sella ad una Yamaha, ed è iscritto al Motoclub Augusta è già partito da alcuni giorni dopo aver gareggiato, un paio di settimane fa alla prima prova che si è svolta al Mugello, e in cui si è piazzato al quarto posto assoluto

“Sono molto più allenato, parto dalla quarta posizione anche se in realtà probabilmente sarò terzo visto che il terzo classificato del Mugello si è infortunato e difficilmente correrà domani”– commenta il pilota augustano soddisfatto del suo primo risultato ottenuto dopo tanti anni di stop, che corre con il team catanese “Vr3Racing” composto da Giuseppe e Salvo Verrillo, e anche da Natale Zappalà, mentre il fratello Simone Passanisi lo segue da vicino in ogni gara.

Alle qualifiche della prima prova si era piazzato sedicesimo su 38 partecipanti, poi agli ultimi due giri ha lottato per la settima e l’ottava posizione e, in volata, ha chiuso decimo, ad appena due secondi e mezzo dai primi. “Ero molto contento perchè sapevo che – aggiunge- si poteva lottare per vincere, alla seconda gara sono partito molto bene, ho fatto 15 sorpassi e al secondo giro ero primo, ma a dieci metri dall’arrivo il secondo mi ha superato per appena 93 millesimi. Ho avuto tanti bei risultati, alla fine mi sono piazzato primo nella classifica di categoria (senior) e quarto assoluto in gara, un ottimo risultato anche considerato che c’erano avversari che corrono da tanti anni, mentre io ero alla mia prima gara in una pista mai vista prima con una moto che ho provato una sola volta”.

E’ stato, invece, un weekend sfortunato quello successivo in cui Passanisi, questa volta in sella, alla F20SD con il “team Bucci” di Claudio e Chiara Bucci ha corso per la prima delle tante tappe del “12 Pollici italian cup”. Il campionato di pit-bike è partito bene, lottando tra i primi tre, ma è stato caratterizzato da una caduta a causa di olio presente sulla pista che ha fatto scivolare anche altri 4 motociclisti. E ha avuto conseguenze anche fisiche per il pilota augustano che ha riportato una mano gonfia e lividi sparsi, oltre allo stop di un turno per fare i controlli in ospedale.

“Dopo l’ok del medico – ricorda il pilota, seguito in gara da Thomas Barreca e Stefano Ilariuzzi- sono tornato in pista con una mano fasciata e imbottito di antidolorifici nel primo turno di prove libere in pista. Se pur dolorante ho deciso di correre lo stesso, per molti giri sono stato in testa e nelle qualifiche ho chiuso la prima gara arrivando terzo. Alla seconda gara, a causa di un piccolo contatto con un altro motociclista, sono scivolato, mi sono alzato e sono arrivato diciassettesimo su 33, piazzandomi alla fine quinto in classifica. Nonostante tutto abbiamo raccolto punti, quello era l’importante”.

Il secondo appuntamento sarà il weekend del 19-20 giugno con la seconda gara del pit-bike sul circuito di “Sette laghi” a Castelletto di Branduzzo, nel pavese. Il pilota è tesserato con il Motoclub Augusta che lo segue da vicino: “Siamo molti soddisfatti di Domenico che sta facendo un ottimo lavoro e – hanno detto Luciano Fichera, vice presidente e Giorgio Salemi segretario- lo conosciamo da tempo, in passato abbiamo fatto anche delle gare in altre categorie con scooter e 125. Siamo sicuri che continuerà a fare sempre meglio e siamo orgogliosi anche perchè sta portando in alto il nome di Augusta”.