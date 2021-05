Augusta, Morte del maresciallo Andrea Fazio, udienza preliminare a Roma. Indagati pilota e copilota dell’elicottero militare

Si è celebrata ieri davanti al Gup del Tribunale di Roma, Clementina Forleo, l’udienza preliminare a carico di R.L. e S.M., rispettivamente pilota e co-pilota dell’elicottero della Marina militare che il 5 aprile del 2018, precipitò in mare in acque internazionali durante un’ esercitazione notturna in cui trovò la morte il capo di prima classe della Marina militare l’augustano Andrea Fazio. Il giudice dovrà decidere se archiviare o rinviare a giudizio i due militari indagati dalla procura di Roma per omicidio colposo in cooperazione per aver eseguito la manovra di appontaggio dell’elicottero che stavano guidando con la navigazione a vista e non con la strumentazione di bordo, considerato che in quel momento c’erano banchi di foschia e la visibilità era ridotta.

Durante l’udienza i familiari del maresciallo, rappresentati e difesi dall’avvocato Beniamino D’Augusta, si sono costituiti parte civile. Il giudice, su istanza della difesa, ha rinviato al 2 novembre 2021 per l’acquisizione documentale, dando 60 giorni di tempo per trasmettere al Tribunale la documentazione relativa alla presunta archiviazione, a carico dei due piloti, del procedimento disciplinare della commissione permanente per la sicurezza dei voli del ministero della Difesa. “Il processo militare è stato archiviato perchè il codice penale militare non prevede l’omicidio colposo” – fa sapere l’avvocato D’Augusta, la procura militare di Roma aveva infatti aperto un fascicolo per il reato di “perdita di aeromobile”.

Capo di prima classe della Marina militare, Andrea Fazio aveva 39 anni, una lunga militanza e una decennale esperienza nel gruppo elicotteri. Da dodici anni era in servizio al comparto volo della Marina militare di stanza a Catania nella base elicotteri 2 di Maristaeli e aveva partecipato a diverse operazioni internazionali e tra queste quella antipirateria “Atalanta” del 2012.

Quella notte di aprile di tre anni fa era a bordo dell’elicottero che cadde in mare a breve distanza dalla nave militare Borsini, durante la manovra di appontaggio notturna, al termine di una missione addestrativa programmata, in assetto “Night Vision Googles” (Nvg), anche a favore di due tiratori scelti della Brigata Marina San Marco. Appena ammarato l’elicottero si rovesciò su un fianco, i due piloti e due operatori della Bmsm riuscirono ad uscire fuori al contrario di Fazio che rimase imprigionato dentro l’abitacolo e fu recuperato, in stato di incoscienza, dagli operatori subacquei di della “Borsini” subito accorsi.

Andrea Fazio morì poco dopo a bordo della nave “Borsini” nel corso delle operazioni di rianimazione. In suo onore, il 12 aprile 2018, in chiesa Madre furono celebrati i funerali di stato alla presenza dell’allora ministro della Difesa Roberta Pinotti e dei vertici militari.