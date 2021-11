Augusta, morte del maresciallo Andrea Fazio: rinviati a giudizio per omicidio colposo in concorso pilota e copilota dell’elicottero militare

Devono rispondere di omicidio colposo in concorso per la morte di Andrea Fazio, il capo di prima classe della Marina militare, deceduto il 5 aprile 2018 a seguito della caduta in mare dell’elicottero in cui era a bordo durante un’esercitazione notturna, il pilota R.L. e copilota S.M del velivolo militare. Ieri mattina il Gup del Tribunale di Roma, Clementina Forleo, ha così deciso accogliendo la tesi del pubblico ministero Margherita Pinto, secondo cui i due imputati in cooperazione tra di loro “per colpa consistente in negligenza, imprudenza, imperizia cagionavano la morte del capo di prima classe Andrea Fazio”, che allora aveva 39 anni, era sull’elicottero come operatore di bordo e morì per trauma cranico a seguito dell’impatto violento delle regione frontale delle testa contro la superficie rigida a causa della precipitazione dell’elicottero.

In particolare, secondo l’accusa, i due militari “omettevano di passare alla navigazione strumentale dal pilota al copilota, che disponeva di indicatore di assetto, in assenza delle condizioni per il volo a vista, a causa del peggioramento delle condizioni climatiche per presenza di banchi di foschia che rendevano più difficoltosa la visibilità in navigazione, dell’avaria alla piattaforma Lisa 4000 con conseguente perdita dell’orizzonte artificiale, della perdita dell’orizzonte naturale e del contatto visivo con il suolo. Così operando cagionavano la precipitazione dell’elicottero a seguito di disorientamento del pilota con perdita di controllo del velivolo”. La prima udienza davanti il tribunale monocratico di Roma è stata fissata per il 15 novembre 2022.

I familiari del maresciallo, rappresentati e difesi dall’avvocato Beniamino D’Augusta, si sono costituiti parte civile e “aspettano già da oltre 3 anni di sapere le cause della morte di Andrea. Con l’auspicio che il dibattimento riesca a spiegare cosa è successo quella notte”.

Al capo di prima classe della Marina militare, con una lunga militanza e una decennale esperienza nel gruppo elicotteri alle spalle, l’amministrazione ha deciso intitolare il viale dei Giardini pubblici che conduce al commissariato di Polizia e ha richiesto l’autorizzazione del prefetto di Siracusa, udito il parere della Regia deputazione di Storia patria o, dove questa manchi, della società storica del luogo o della regione, considerato che il maresciallo augustano è deceduto da meno di dieci anni.