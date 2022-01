Augusta, monitoraggio qualità dell’aria del Nose: installato campionatore alla nuova darsena

È stato installato dall’Arpa alla nuova darsena di Terravecchia un nuovo campionatore per il monitoraggio della qualità dell’aria. Si tratta di una delle sette nuove apparecchiature previste nell’ambito del progetto Nose, che ne prevede in totale altri 13, resi operativi da qualche giorno in tutto il territorio provinciale dell’ Aerca, l’area ad elevato rischio di ambientale di Siracusa.

Gli altri sei si trovano uno nel comune di Siracusa in una delle sedi di Arpa Sicilia, altri due nel comune di Priolo nella sede del Comune e all’istituto scolastico Alessandro Manzoni, due a Melilli alla Protezione civile comunale e al centro per anziani di Città Giardino, e un ultimo nel comune di Solarino all’ex ospedale Vasquez. Sono, inoltre, in fase di completamento le attività propedeutiche avviate con il Libero consorzio comunale di Siracusa per l’installazione di un altro campionatore ai licei Gargallo di Siracusa e Leonardo da Vinci di Floridia.

“Siamo invece ancora in attesa dei riscontri da parte dei comuni di Siracusa e di Augusta per l’installazione di altri quattro campionatori (due per comune)”– fa sapere l’Arpa.