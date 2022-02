Augusta, monitoraggio della qualità dell’aria, pubblicato il report 2020 di Arpa Sicilia

La valutazione della qualità dell’aria, effettuata attraverso i dati registrati dalle stazioni fisse della rete di monitoraggio nel 2020 e attraverso i dati storici per il periodo 2016-2020, mostra il mantenimento dello stato della qualità dell’aria e il permanere in alcune zone/agglomerati delle criticità legate al superamento dei limiti fissati dal decreto legislativo 155/2010 per l’ozono (O 3 ), così come è stato rilevato nel 2019. Lo scrive Arpa Sicilia nell’ultimo report sulla qualità dell’aria relativa al 2020 redatto dall’Unità operativa complessa “Qualità dell’aria”, in cui si evidenzia che l’anno scorso, a differenza di quanto era accaduto nel 2018 e 2019, non è stato registrato il superamento del valore obiettivo sull’arsenico nell’Aerca (area ad elevato rischio di crisi ambientale) di Siracusa.

Non sono stati registrati superamenti del valore limite come media annua del particolato fine Pm10, ma è stato superato il valore limite come numero di superamenti della media su 24 ore nella zona aree industriali IT1914, che include i Comuni sul cui territorio insistono le principali aree industriali ed i Comuni sul cui territorio la modellistica di dispersione degli inquinanti atmosferici individua una ricaduta delle emissioni delle stesse aree industriali. Questa è l’area dove sono state registrate le concentrazioni medie annue più elevate di Pm10 e il maggiore numero di superamenti della media su 24 ore, così come le stazioni da traffico urbano sono quelle in cui si registrano le concentrazioni medie annue più elevate di PM10, evidenziando un importante contributo del traffico veicolare amplificato dalle pressioni degli impianti industriali.

Per l’ozono O 3 si registra nel 2020 il superamento del valore obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (120 µg/m3), fissato dal decreto legislativo 155/2010, in 13 stazioni delle 18 in esercizio, in particolare nella Zona aree industriali nella stazione Melilli (27). Nel 2020 permangono i superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana nella zona aree industriali IT1914 anche se con un trend in miglioramento.

Le concentrazioni medie annue di benzene, C 6 H 6 , nel 2020 sono confrontabili a quelle del 2019 sia nelle aree urbane che nelle aree industriali, sebbene per questo inquinante permangono nelle aree industriali concentrazioni medie orarie di picco molto elevate. Tra le stazioni non incluse nel Programma di valutazione si sottolinea il superamento del limite per la concentrazione media annua (5 µg/m3) nella stazione Augusta-Marcellino, che si trova nella zona prospiciente gli stabilimenti industriali dell’Aerca di Siracusa.