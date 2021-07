Augusta, monitoraggio del mare di Goletta verde: pulite le acque della spiaggetta delle Grazie

Rientrano entro i valori limite previsti dalla normativa vigente le acque della spiaggetta delle Grazi al centro storico. Lo dice Legambiente che, nei giorni scorsi, con Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, nonostante l’emergenza pandemica, ha analizzato anche le acque di questo tratto di spiaggiaamato e frequentato da tanti augustani nonostante il divieto di balneazione. Le acque sono risultate pulite ma il tratto di mare rimane ancora non idoneo alla balneazione, come si evince dalla tabella affissa sulla sovrastante piazza, a causa del generale divieto di balneazione esistente nel golfo Xifonio e principalmente dovuto alla mancanza di sistemi di depurazione, come sottolinea Legambiente che ricorda che sono trascorsi oltre 6 anni dalla nomina del primo commissario di governo (siamo adesso al terzo commissario) senza che finora sia stato pubblicato e reso noto il progetto esecutivo degli interventi né, tantomeno, sia iniziata alcuna opera di collettamento e di depurazione dei reflui urbani.

“Abbiamo quindi tutte le ragioni per essere molto delusi e – dice Enzo Parisi- costretti a lamentare di essere ancora privi della risorsa mare. Oltre al danno la beffa: mentre perdura il guasto ambientale continuiamo a pagare una ingente sanzione economica per la violazione delle norme comunitarie”.

Per gli ambientalisti a questa situazione “incresciosa di cui nessuno ammette mai le proprie responsabilità”, si somma anche lo “scandalo” della progressiva privatizzazione di ampi tratti della costa balneabile, con “concessioni rilasciate fuori da un quadro certo di programmazione a causa dell’assenza del Piano di utilizzo del Demanio marittimo, con recinzioni e divieti illegittimamente frapposti dai privati, con la carenza del trasporto pubblico e di idonee aree di parcheggio. Tutti elementi che – unitamente ai vincoli militari e industriali e ai fenomeni di erosione costiera in atto – impediscono il pieno riconoscimento del diritto di accesso e di fruizione della risorsa mare. Paradossalmente, – prosegue- allorquando sarà realizzato il depuratore ed il golfo Xifonio sarà tornato balneabile, correremo il concreto rischio di non potervi accedere liberamente e gratuitamente perché gran parte del litorale risulterà privatizzato o interdetto all’uso pubblico. Noi rifiutiamo e contrastiamo questa prospettiva, non vogliamo rimanere un’isola senza mare”.

Da qui la richiesta alla struttura commissariale a cui 6 anni fa sono stati affidati compiti e relativi fondi per provvedere alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di collettamento e di depurazione dei reflui di Augusta, di dare conto degli “insopportabili” ritardi, di rendere noto ciò che ha fatto e che sta facendo, di non prospettare improbabili date di inizio e di completamento ma “di farci vedere nei fatti il rapido avvio dei lavori. Al sindaco e all’amministrazione locale chiediamo – conclude Parisi- di spingere per far valere i diritti e le ragioni di Augusta, di pianificare l’uso del demanio marittimo impedendo la privatizzazione selvaggia e, non ultimo, di vigilare e operare perché sia da subito garantito il dritto di accesso al mare a tutti i cittadini”.