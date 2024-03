Augusta, molestie olfattive: a gennaio superamenti di idrocarburi non metanici e benzene

Durante il mese di gennaio 2024 sono pervenute al Nose 208 segnalazioni con superamenti della soglia di riferimento per i Nmhc, e del benzene. E’ quanto indica il primo report di quest’anno dell’Arpa e il progetto Nose (Network for odour sensitivity), che raccoglie informazioni sulle molestie olfattive avvertite nell’area ad elevato rischio di crisi ambientale di Siracusa ed in particolare nei comuni di Augusta, Melilli, Priolo, Siracusa, Floridia e Solarino attraverso le segnalazioni dei residenti.

I segnalatori hanno evidenziato come principale tipologia di odori quella inerente agli idrocarburi, seguita da quella inerente il bruciato. Il Comune da cui sono pervenute più segnalazioni è stato Augusta (113) seguito da Melilli (48), Siracusa (37). Non si è registrato nessun alert. L’analisi dei dati di qualità dell’aria nel mese di gennaio ha evidenziato numerosi superamenti della soglia di riferimento per i Nmhc, idrocarburi non metanici, in particolare nella stazione Augusta-Marcellino. La concentrazione massima oraria è stata, invece, registrata ad Augusta-Megara. Si sono rilevati 4 superamenti della soglia del benzene nelle stazioni Augusta- Marcellino, Augusta – Megara e Augusta. Quest’ultima ha registrato la concentrazione massima oraria. Non è stato rilevato alcun superamento della soglia di riferimento per l’H2s, la cui concentrazione massima è stata registrata nelle stazioni Priolo e Melilli.

Nel territorio Aerca di Siracusa si utilizzano i dati provenienti da 16 stazioni fisse di monitoraggio, 13 gestite da Arpa Sicilia, di cui 10 appartenenti al Programma di valutazione (PdV), e 3 non PdV gestite da Libero consorzio comunale di Siracusa. Per eventuali correlazioni con le molestie olfattive si analizzano in particolare i dati di monitoraggio relativi a idrocarburi non metanici (Nmhc), idrogeno solforato (H2S) e benzene (C6H6). Si ricorda che le concentrazioni acquisite dalla strumentazione presente nelle stazioni QA sono da riferirsi all’ora solare. Le concentrazioni medie orarie e di picco sono da considerarsi acquisite durante l’ora precedente.