Augusta, modifiche alla viabilità in via Saraceno per lavori di consolidamento del costone dei Giardini Pubblici

Cambia temporaneamente la viabilità in via Saraceno. Il Comune ha predisposto un piano viario temporaneo per consentire l’esecuzione dei lavori di consolidamento del costone lato ovest dei Giardini Pubblici, intervento necessario per garantire la sicurezza e la stabilità dell’area.

A partire da lunedì 30 settembre 2025 e fino a domenica 30 novembre 2025, la circolazione veicolare sarà parzialmente chiusa in via Saraceno dalle ore 8.30 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.

Nei fine settimana e nelle ore serali, la strada sarà riaperta al traffico.

Durante le ore di chiusura, sarà consentito il transito esclusivamente ai mezzi pesanti, ai bus, ai mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine impegnati in servizio o in emergenza.

È inoltre vietata la sosta su entrambi i lati di via Saraceno, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 19.00, per l’intera durata dei lavori.

Per garantire la circolazione, dalle 8.30 alle 19.00 resterà possibile il transito in tutte le direzioni nel nodo stradale compreso tra via Colombo e via Saraceno, attraverso via Principe Umberto, via Garsia e l’arteria interna ai Giardini Pubblici.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare con il personale addetto alla viabilità, ricordando che le modifiche sono necessarie per consentire l’intervento in piena sicurezza.