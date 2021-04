Augusta, mobilità urbana green, in arrivo i monopattini elettrici

Anche ad Augusta arriva la “rivoluzione” della mobilità urbana “green” affidata ai monopattini elettrici e già diffusa altrove. E’ intenzione, infatti, dell’amministrazione attivare nei prossimi mesi, anche sul territorio comunale, un servizio di micromobilità di monopattini elettrici in sharing “free floating”, con possibilità cioè di restituire il monopattino in punti diversi da quello di prelievo, da mettere a disposizione di residenti e turisti.

Il presupposto è che l’utilizzo di monopattini elettrici “comporta effetti positivi sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico e del traffico veicolare, consentendo spostamenti veloci ed alternativi all’utilizzo dei veicoli privati” – si legge nella delibera di giunta che approva l’atto di indirizzo per l’attivazione del servizio, di cui nella prima fase si verificherà il gradimento da parte dell’utenza, si valuteranno le ricadute sul territorio, in modo da avere elementi conoscitivi utili al miglioramento del suo funzionamento e della regolamentazione.

Il progetto è a costo zero per l’Ente che non erogherà alcun contributo economico, il servizio verrà affidato dopo un’ apposita indagine di mercato per la selezione degli operatori economici interessati alla gestione del servizio.