Augusta, Mobilità sostenibile, al via il servizio di monopattini elettrici a noleggio

Al via l’utilizzo di monopattini elettrici con servizio di sharing pubblico in modalità “free-floating” (a flusso libero), cioè con possibilità di restituire il monopattino in punti diversi da quello di prelievo ma sempre all’ interno delle apposite aree individuate e segnalate nel territorio cittadino. Da alcuni giorni sono già comparsi, parcheggiati in vari punti del territorio già individuati da un’apposita ordinanza, i monopattini che possono essere presi a noleggio scannerizzando il Qr code che appare sul mezzo a due ruote e che riporta ad un’app digitale sul cellulare. Attraverso questa si può pagare una tariffazione al minuto e sono previste anche forme di noleggio a ore, a giornate, a settimana e al mese, come fa sapere Concetto Cannavà, assessore alla Transizione ecologica e alla Mobilità sostenibile.

“L’amministrazione non erogherà nessun contributo economico, mentre potrà favorire il buon esito dell’ iniziativa con interventi di comunicazione e/o promozione legata all’ utilizzo degli stessi e potrà autorizzare in occasione di particolari eventi l’ aumento temporaneo della flotta di monopattini, bike e scooter elettrici in circolazione”, aggiunge Cannavà che parla di nuova modalità sostenibile, una presa di “coscienza urbana” per uno spostamento e trasporto responsabile che generi un impatto ambientale minimo. E di cui beneficia non solo l’ ambiente, ma anche la popolazione che sperimenta questa formula, “perchè comporta un netto miglioramento della qualità della vita, una sensibile riduzione dell’ inquinamento e dello stress associato agli spostamenti, migliorando la vivibilità e la viabilità delle strade, riducendo il traffico e diminuendo il rischio incidenti –prosegue -. L’ obiettivo è scoraggiare il trasporto con mezzi inquinanti e promuovere mezzi pubblici e privati che siano eco-sostenibili ed efficienti. Questa premessa è lo spirito, è linea guida che l’ amministrazione Di Mare ha inteso condividere. Certo un percorso ambizioso che non ci spaventa, ma anzi è da stimolo, inizia così la transizione alla mobilità sostenibile”.

Allo studio ci sono, inoltre, secondo l’assessore, diversi progetti per creare una rete di piste ciclabili cittadine, l’ inserimento di monopattini, di bike e scooter elettrici, e un progetto per l’istallazione di centraline per la ricarica elettrica proporzionato al territorio cittadino con obiettivo di stimolare e agevolare l’ utenza a trasformare la mobilità con mezzi eco- sostenibili.