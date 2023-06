Augusta, “mito e arte” nelle sedi dell’Autorità portuale con il concorso per gli istituti artistici

Abbellire le sedi dell’ Autorità portuale e ripotare l’ arte nei porti coinvolgendo i giovani. E’ questo l’obiettivo del protocollo d’ intesa sulla manifestazione artistica “Il mito e il mare” siglato, tra il Comune di Augusta e l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, i licei artistico di Augusta “Megara”, di Siracusa “Antonello Gagini” e di Catania “Emilio Greco” presentato ieri mattina nel salone di rappresentanza del Comune alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare che ha parlato di un “un progetto messo in campo con grande sinergia che coinvolge anche la città di Augusta e i giovani artisti delle tre città con le scuole che sono la fucina dei ragazzi e sarà anche inserito nell’estate augustana”.

Con il concorso l’Adsp intende dare la possibilità ai giovani artisti delle tre città, di Augusta in quanto sede dell’ Autorità portuale, Catania sede periferica, Siracusa nodo strategico della portualità della Sicilia orientale “di esprimersi e di partecipare, attraverso la loro arte veicolata dalla sapienza dei loro docenti, attivamente alla vita del porto realizzando delle opere d’arte, sia di tele che di sculture, che poi resteranno definitivamente come arredi delle pareti e dei corridoi delle sedi dell’ Adsp sia ad Augusta che a Catania. – ha spiegato il presidente dell’Adsp Francesco Di Sarcina- Questo significa che i ragazzi si cimenteranno su un tema ben preciso che è quello del mare e del mito, della portualità, dell’importanza che hanno i porti e le coste quali confini naturali dei territori, dei luoghi di scambio culturale e commerciale. Sapranno i giovani esprimere con le loro attitudini, con il loro modo, questi concetti e tradurli in opere secondo gli stili che riterranno più opportuni”.

La volontà è riportare l’arte nei porti, il bello nei porti, la cura dei dettagli nei porti: “Confido dunque, se avrò le forze necessarie, di far si che questo sia il primo caso, il primo elemento di tutta una serie di iniziative che intenderò attuare, ad Augusta e a Catania e anche a Pozzallo nel corso del tempo”- ha concluso.

Le opere saranno presentate durante una giornata speciale, che si celebra tra settembre e ottobre di ogni anno, nei porti italiani, che si aprono alla cittadinanza e nel quale si inaugurerà anche il monumento delle vele che fu realizzato oltre vent’anni fa all’interno del porto, frutto di un concorso internazionale e probabilmente anche la ristrutturazione della sede dell’Autorità portuale.

Alla conferenza stampa Barbara Morbelli, docente del liceo artistico Megara si è detta grata con Di Sarcina e Di Mare per aver dato la possibilità agli studenti di dare un proprio contributo attraverso l’arte “in una città come la nostra piena d’arte”. Il liceo Megara parteciperà con una, due tele, ha aggiunto Ornella Spina, referente del progetto e docente d’arte: “questo progetto costituisce un connettivo tra la scuola e il territorio e ci offre la possibilità di dare visibilità al liceo artistico del Megara, nato da due anni e che – ha affermato- manifesterà in questa maniera la capacità, la creatività degli alunni che si confronteranno con un tema, quello del mito del mare che è connotativo della nostra cultura: Augusta è una città di mare e il mito fa parte della nostra storia. E, inoltre, immaginare il porto ed il sistema di autorità portuale inteso come una serie di attività che offrono lavoro a tante categorie che potrebbero essere rappresentate attraverso l’espressione artistica”.

Ha già realizzato i bozzetti per realizzare, a settembre, le tele il liceo si Siracusa rappresentato da Giovanna Galizia, docente d’arte: “per noi è stato un momento importante per poterci relazionare con altri licei artistici della zona. Questo evento ci darà visibilità e consentirà agli studenti anche di confrontarsi con altre scuole in un confronto che sono certa sarà positivo”.

Oltre alle tele presenterà anche opere scultoree il liceo di Catania, come ha sottolineato il suo dirigente scolastico Antonio Massimino. “Questo progetto ha una duplice specialità, quella di mettere in campo le arti e le peculiarità dei nostri licei artistici e la collaborazione sinergica che c’è con i vari licei, – ha detto- è un’opportunità di visibilità data alle nostre scuole che si scommettono ogni giorno nella realizzazione di prodotti e di opere che tantissime volte restano recondite nei nostri spazi”.