Augusta, misure di sostegno per l’emergenza da Covid-19: l’Autorità portuale rimborsa canoni versati e dà ristori

In ottemperanza al “Decreto rilancio” che prevede misure urgenti di sostegno al lavoro e all’economia connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19″ l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale ha messo in atto misure concrete per sostenere le imprese ed i concessionari portuali nei porti di Augusta e Catania per un totale di circa 635 mila euro. Di questi 450 mila euro circa sono stai utilizzati per restituire parte dei canoni già versati dalle imprese portuali e dai concessionari, mentre la restante quota è stata applicata sotto forma di sconto sui canoni ancora da versare.

In sede di assestamento al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 l’Ente ha destinato i tagli di spesa ai ristori previsti dal decreto legge e a gennaio 2021 ha richiesto a tutti i soggetti di presentare la documentazione utile a comprovare i cali di fatturato eccedenti il 20% per i periodi temporali oggetto di ristori, concludendo a marzo le operazioni di verifica ed approvando l’elenco dei ristori per i periodi gennaio – luglio 2020 e agosto – dicembre 2020.

L’importo del ristoro è stato determinato applicando le indicazioni del vigilante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quei concessionari o imprese che hanno già eseguito i pagamenti a saldo totale annualità 2020, l’Autorità di sistema portuale ha effettuato i mandati a rimborso delle quote, in assenza di posizioni debitorie degli stessi anteriori all’anno 2020.

Per quei concessionari o imprese che non hanno ancora eseguito i pagamenti a saldo totale annualità 2020 l’Autorità ha proceduto a rettificare il dovuto applicando i ristori in detrazione del dovuto.

“Da oltre un anno stiamo fronteggiando la terribile emergenza pandemica, che ha generato non pochi danni all’economia mondiale– fanno sapere i vertici dell’Ente- In questo momento più che mai è quindi indispensabile fare sistema e sostenere gli operatori portuali, che instancabilmente hanno lavorato durante tutto il periodo e che attendono ormai da mesi una ripresa a pieno ritmo. Si ritiene quindi che un sostegno pubblico adeguato e rapido possa contribuire a mitigare, almeno in parte, le conseguenze della crisi”.