Augusta, mini librerie all’aperto: la prima casetta di legno sarà alla Villa

Una piccola casetta di legno dove poter trovare al suo interno una cinquantina di libri di vario tipo da leggere per tutto il tempo che si vuole. E’ la novità che si potrà trovare a breve in piazza Castello, alla Villa comunale, vicino alle panchine, nell’ambito del progetto “Libri in città” che l’associazione di genitori e figli “Unitevi a noi” ha voluto donare alla città con l’obiettivo di creare una biblioteca diffusa e libera dove chiunque si può fermare e prendere un libro da leggere e sfogliare, sviluppando lo spirito di appartenenza alla comunità cittadina e promuovendo, al contempo, l’amore per la lettura e cultura, oltre a potenziare il senso del rispetto di ciò che è bene comune. Chiunque potrà prendere un libro in prestito offerto dall’associazione, senza un tempo stabilito per la restituzione, può anche non riportarlo purchè alimenti la libreria lasciandone un altro affinchè gli altri possano leggerlo.

L’iniziativa, sposata dall’amministrazione comunale che ha concesso l’autorizzazione per collocare le casette, non è una novità ma fa riferimento al “book crossing” o “book sharing” diffuso da una ventina d’anni negli Stati uniti, nel resto dell’Europa e anche in Italia, come ha spiegato la vice presidente Marinella Scalia: “L’iniziativa può contribuire a dare uno strumento nuovo per favorire la lettura. E’ gratuita per la cittadinanza ed ha lo scopo anche di responsabilizzare la comunità ad un senso civico e al rispetto di ciò che è bene comune e messo a disposizione di tutti tenersi. E’ un dono, non un regalo perchè – ha aggiunto- non ci si aspetta in cambio niente ma si gode del piacere di avere dato qualcosa a qualcuno”.

L’associazione monitorerà periodicamente l’andamento dell’utilizzo delle casette che, in totale, “sono 5 e copriranno l’intero territorio”– ha spiegato il presidente dall’associazione Antonio Caruso. Una seconda casetta sarà, infatti, inaugurata il 9 gennaio nel parco giochi della Borgata attiguo al IV istituto comprensivo Domenico Costa, altre tre sono previste una al quartiere di Monte Tauro, un’altra in piazza Castello a Brucoli e l’ultima in piazza Risorgimento, nella zona di Terravecchia.