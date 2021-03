Augusta, militare morto dopo il vaccino: nominati quattro consulenti per l’autopsia

La Procura di Siracusa ha nominato quattro consulenti per l’autopsia sul corpo di Stefano Paternò, il militare di 43 anni di Misterbiaco deceduto nella sua abitazione qualche ora dopo la somministrazione di una dose del vaccino AstraZeneca. L’esame si terrà domani pomeriggio all’ospedale Cannizzaro di Catania. I periti incaricati dal pm di Siracusa, Gaetano Bono, sono uno specialista in medicina legale, uno specialista in ematologia, esperto in emostasi e trombosi, uno specialista in tossicologia medica e uno specialista in malattie infettive.

“Ogni valutazione potrà essere fatta a partire dall’autopsia: bisognerà prima capire la causa di morte e poi analizzare anche il lotto di vaccino sospeso. Il nostro obiettivo è la tutela della collettività”. Così l’avvocato Dario Seminara, componente del collegio che assiste la famiglia del sottoufficiale della Marina militare Stefano Paternò, morto 12 ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, al telefono con la Dire. “La signora Arena (moglie di Paternò), pur nello strazio per la grave perdita subita, capisce che la sua tragedia personale potrebbe essere collettiva qualora la morte dovesse risultare ascrivibile al lotto di vaccini sospeso – prosegue il legale -. L’obiettivo del nostro esposto era prima di tutto far sospendere il lotto ABV2856 e adesso bisognerà verificare che nel percorso dalla produzione alla somministrazione tutto si sia svolto correttamente”.