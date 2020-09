Augusta, migrante si tuffa dalla nave quarantena Azzurra e finisce in acqua: subito recuperato

Si è tuffato in mare dalla nave Gnv Azzurra che si trovava in rada, ma è stato subito recuperato da una motovedetta della Guardia di finanza, un migrante che stava effettuando la quarantena sul traghetto affittato dal Governo. Quello che qualcuno temeva e sembrava impossibile è, invece, successo alcuni giorni fa anche se non si tratterebbe, pare, di un tentativo di fuga visto che il giovane soffrirebbe di disturbi mentali. E’ uno dei 160 migranti positivi fino a qualche giorno fa ospitati sulla Azzurra che, essendo un traghetto ha dei portelloni più bassi e più facilmente raggiungibili, ed era ferma in mezzo alla rada megarese con a bordo un totale di 333 migranti, un’ottantina di membri dell’equipaggio e 28 componenti della Croce rossa. Per precauzione i militari che lo hanno recuperato sarebbero stati messi in quarantena.

Il fatto è accaduto prima che la nave ripartisse per Lampedusa da dove è già ritornata con altri 480 migranti provenienti dall’hostspot e al momento per il forte vento si trova fuori porto a qualche decina di miglia, insieme all’altro traghetto quarantena della Snav, l’ Adriatico con a bordo 210 migranti positivi e 64 membri dell’equipaggio che li assistono insieme a 25 volontari della Croce rossa.

Per quanto riguarda le tre navi da crociera Msc che da qualche mese stazionano qui, a causa del forte vento una, l’Opera è in banchina al porto commerciale, mentre le altre due Splendida e Fantasia si trovano fuori porto. Nei giorni scorsi, inoltre, erano arrivate in tempi diversi anche altre due navi gemelle da crociere e di proprietà della compagnia americana Princess Cruises, la Regal Princess Island Princess. Dopo aver stazionato qualche giorno in rada le navi si trovano adesso a Katakolo, lo stesso piccolo porto del Peloponneso, in Grecia da cui erano partiti.