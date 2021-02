Augusta, miasmi olfattivi dal 3 al 5 febbraio e 244 segnalazioni al Nose: l’Arpa ha concluso i controlli

“E’ ragionevole ipotizzare che il disagio olfattivo percepito dai cittadini di Augusta tra il 3 e il 5 febbraio sia da attribuire allo sversamento di idrocarburi avvenuto dalla nave cisterna Vallermosa ormeggiata al pontile della società Maxcom”. E’ la conclusione a cui sono arrivati i tecnici dell’Arpa Sicilia, che in quei giorni sono intervenuti con il campionamento manuale dell’aria (canister) a seguito delle 244 segnalazioni arrivate in totale al Nose, – di cui 234 dalla sola Augusta suddivise in 40 il primo giorno, 129 il secondo e 65 il terzo – che lamentavano la percezione di molestie olfattive di idrocarburi in concomitanza con lo sversamento in mare del prodotto iniziato nelle prime ore del 3 febbraio dalla nave cisterna.

Il personale della Unità operativa complessa “Qualità dell’aria” di Arpa Sicilia, a seguito della prima attivazione mattutina dell’Alert Nose del 4 febbraio, si è recato nell’area urbana di via Megara da cui si è originato il maggior numero di segnalazioni, ma quando è arrivato sul posto ha riscontrato che il fenomeno segnalato non era più percepibile. Venuti a sapere dello sversamento del giorno prima i tecnici hanno poi eseguito, lo stesso giorno, un prelievo d’aria con canister alle 23:50 in via Lavaggi, nei pressi della Porta spagnola e il giorno dopo, 5 febbraio, un sopralluogo in un’area prossima al punto di sversamento di idrocarburi, in via della Stazione. Qui riscontrando forti odori di idrocarburi, hanno eseguito un campionamento di aria tramite canister alle 10:40.

“La ricostruzione delle traiettorie, tracciate in via sperimentale alla quota di 10 m dal sistema Nose nelle tre ore antecedenti gli Alert, hanno indicato che le masse di aria hanno raggiunto l’area di Augusta da ovest, dopo aver sorvolato parzialmente l’area del polo petrolchimico e lo specchio acqueo della rada di Augusta” – si legge nel report dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale che illustra anche i valori di concentrazione medio-alti di Nmhc (idrocarburi non metanici) e di benzene rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria presenti nel territorio Aerca di Siracusa: “in particolare le concentrazioni più elevate di Nmhc si sono rilevate alla stazione Augusta Marcellino alle 13 del 3 febbraio (1128µg/m3 ) e alla stazione Augusta alle 8 del 5 febbraio (847 µg/m3 ). Nella stazione Augusta Marcellino si è rilevata una concentrazione oraria di benzene alle 23 del 5 febbraio pari a 84 µg/m3”.

Per individuare, inoltre, le possibili relazioni tra le segnalazioni e la possibile sorgente dei miasmi sono state eseguite le analisi dei dati derivanti dalle segnalazioni pervenute, identificando gli Alert e gli episodi significativi ed esaminate le registrazioni anemometriche delle stazioni meteo disponibili e le traiettorie di provenienza delle masse d’aria, ricostruite alla quota di 10 m, fino alle 3 ore antecedenti il superamento della soglia di allerta. Sono state anche analizzate le concentrazioni degli inquinanti monitorati dalle stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria arrivando ad intravedere il probabile nesso dei miasmi con lo sversamento degli idrocarburi in mare.