Augusta, mezze maratone di Agrigento e di Napoli, in gara anche la Megara running

Anche il Megara running ha partecipato alla 18esima edizione della mezza maratonina di Agrigento, che si è disputata domenica scorsa, dopo due anni di stop a causa della pandemia, alla presenza di circa 1000 atleti. Buona la prestazione di Michele Pattavina che ha fermato il cronometro a 1h30’ su un percorso abbastanza impegnativo, a seguire il quartetto megarese composto da Giuseppe Dragà, Massimo Carrabino, Samuel Baudo e Marco Pattavina che è arrivato insieme al traguardo tagliato per primi da Mohamed Idrissi (Mega hobbysport ) per la categoria maschile e da Simona sorvillo (Trinacria palermo) per il femminile.

Altri due atleti della società megarese, inoltre, hanno corso alla mezza di Napoli dove l’atleta della Polizia di stato Yeman Crippa è riuscito a scendere sotto il muro dei 60’ con il tempo di 59’16’’. Con il tempo di 1h 26’16” il presidente Carmelo Casalaina è giunto al traguardo, grazie al contributo di Franco Carpinteri che lo ha aiutato ad ottenere questo ottimo tempo.

Prossima tappa il 27 marzo a Messina dove si disputerà sia la maratona che la mezza maratona.