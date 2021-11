Augusta, Mezza maratona di Verona: in gara anche Di Mauro dell’asd Megara running

C’era anche l’atleta augustano della Megara running Vincenzo Di Mauro alla mezza maratona che si è svolta domenica a Verona insieme alla maratona di Verona e alla dieci chilometri, che hanno richiamato in totale circa 6.000 partecipanti di cui più di 2.000 nella prova della mezza maratona. In condizioni climatiche abbastanza fredde Di Mauro è riuscito a migliorarsi di circa due minuti, chiudendo la prova con il tempo di 1h24’10’’ e piazzandosi in 130 posizione e 17 ° di categoria .

“Sono abbastanza soddisfatto della prova, che mi ripaga di tanti sacrifici togliendo spazio alla mia famiglia. Scendere sotto il muro dei 4’ al km non è semplice, ci vogliono tanti allenamenti specifici e costanza” –ha commentato dicendosi grato con la società per il supporto ricevuto in questo periodo