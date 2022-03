Augusta, mezza maratona di Messina: vince Carpinteri dell’asd Megara running

Trasferta di successo ieri, a Messina, per l’asd Megara running che ha portato a casa la vittoria della mezza maratona (21,097 km) alla Fontalba Marathon. A conquistare il primo posto assoluto è stato Franco Carpinteri che, con il tempo di 1h17’55”, ha staccato il gruppo di testa tagliando in solitaria al traguardo. Tredicesimo posto per Agostino Incari che ha conquistato anche il secondo posto nella categoria M40 con il tempo di 1:25:20, al 21° posto, con il tempo di 1h29’29”, si sono classificati il debuttante Salvatore Greco e al 34° posto il vicepresidente Giuseppe Dragà. Con il loro primato personale, sono arrivati insieme, inoltre, Samuel Baudo e Massimo Carrabino con il tempo di 1h35’18” , in gara anche Domenico Di Mare ma un problema fisico lo ha dovuto fermare al 15 km.

“Una domenica di festa che porta in alto i colori di Augusta con questo primo posto assoluto del nostro Franco Carpinteri, – ha commentato il presidente Carmelo Casalaina- ma una parola la voglio spendere anche per chi è arrivato nelle retrovie come il nostro Giuseppe Dragà che antepone ai risultati personali il nostro gruppo di atleti che attraverso la preparazione atletica, i consigli in gara ed l’aiuto in gara ottiene ottimi risultati. E tutto con il solo intento di fare squadra”.

A Roma in gara Claudio Cuciti che ha concluso la prova regina di 42 km in 4h54’24”, nonostante problemi al ginocchio.