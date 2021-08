Augusta, messa in sicurezza ex campo sportivo Fontana: pubblicata manifestazione interesse per i lavori

Il commissario unico insieme alla stazione appaltante del Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche della Regione Sicilia e Calabria ha pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni d’interesse e quindi la disponibilità di 15 operatori economici qualificati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’area denominata “Campo Fontana” (inserita tra gli 81 siti in infrazione europea ) il cui importo complessivo a base di gara è di 4.998.075,90 euro.

Ha, dunque, inizio a distanza di 4 anni dalla nomina del commissario Giuseppe Vadalà, il procedimento per la realizzazione delle opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area della Borgata dove un tempo si trovava lo stadio comunale, che prevedono, nello specifico: la realizzazione di una copertura (capping) diaframmatica che costituisce, sostanzialmente, l’impermeabilizzazione dell’area al fine di impedire l’infiltrazione delle acque meteoriche e, quindi, il contatto di queste ultime con le ceneri di pirite; l’ esecuzione dei lavori di ri-funzionalizzazione e completamento del campo di calcio attualmente esistente nonché la realizzazione dei nuovi spogliatoi, la realizzazione delle recinzioni interne ed esterne, la predisposizione per la collocazione di tribune spettatori prefabbricate (non previste nel presente appalto), la collocazione di un manto di erba sintetica, con le opere connesse ed impianti a corredo.

La scadenza per partecipare è fissata al 21 settembre prossimo

I punti salienti e i dettagli per l’avvio delle procedure di gara si sono discussi nell’incontro tecnico che si è svolto ad Ortigia, nella sede distaccata del Provveditorato interregionale di Siracusa, lo scorso 14 luglio al termine del quale il commissario Giuseppe Vadalà ha detto che “alla luce dei continui contatti e sinergiche operosità posti in atto con i soggetti del territorio, il Comune di Augusta, l’Arpa regionale e provinciale, i progettisti privati interessati nonché, in primis, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, finalmente siamo giunti all’inizio del percorso realizzativo di messa in sicurezza del sito di Augusta. L’avvio a breve delle procedure per l’assegnazione delle “construction site works” ovvero delle opere tecniche di bonifica e messa in sicurezza delle connesse attività di ripristino dell’impianto sportivo è punto nodale del procedimento per la conclusione della sanzione e risoluzione dell’inquinamento”.

Continua ancora il commissario: “Oggi possiamo dire che è l’inizio della fine del lungo e operoso cammino di risanamento ambientale e riqualificazione del campo Fontana e tutto questo lo abbiamo fatto insieme ai soggetti principi del territorio. Nel contempo stiamo curando in questi giorni la definizione dell’ultima parte progettuale da avviare a successiva e immediata gara che consiste anche nella risistemazione idraulica per la funzionale raccolta e smaltimento delle acque meteoriche che si scaricano in tutta l’area adiacente al piazzale. Questa fase progettuale è stata particolarmente complessa in quanto oltre le attività e le opere strettamente necessarie alla

bonifica e alla messa in sicurezza previste per la fuoriuscita del sito dal contenzioso europeo si è provveduto a programmare la ricostruzione del campo sportivo e le opere idrauliche di smaltimento delle acque meteoriche che si raccolgono negli eventi meteorici nel piazzale antistante il campo sportivo nel rispetto della vicina, bella e pregevole salina di Augusta”.

Ha poi ringraziato quanti, a vario titolo nei diversi uffici coinvolti, hanno contribuito a portare a termine questo complesso primo iter amministrativo assegnato, oltre all’attuale sindaco Giuseppe Di Mare e all’ex Cettina Di Pietro.

“Ora inizia un ulteriore importante fase, la messa a bando del progetto e quindi della realizzazione dell’opera con la conclusione della stessa nelle tempistiche previste. Ciò rappresenta, per questo ufficio, uno fra i quattro più importanti progetti dei complessivi 81 che la struttura commissariale sta assicurando nell’interesse del nostro paese” – ha concluso Vadalà.

“La città aspetta da tanto tempo un’opera che ha un valore ben oltre quello fisico della struttura, ma rappresenta anche un riscatto sociale per tutti i cittadini particolarmente legati a tutta l’area”.- ha commentato il sindaco Di Mare che ha rivolto i suoi ringraziamenti a quanti hanno partecipato al completamento dell’iter amministrativo, “che giornalmente con pazienza hanno sopportato le mie “intrusioni” telefoniche. Adesso siamo in una fase in cui ancor di più sarà importante dare forza all’iter della realizzazione dell’opera che dà ancor una volta certezza ella presenza dello Stato”.