Augusta, messa in sicurezza dell’ex campo sportivo Fontana: entro aprile sarà pubblicato il bando di gara

Entro marzo-aprile di quest’anno verrà pubblicato il bando di gara per i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell’ex campo sportivo Fontana, -chiuso da 16 anni per la presenza di ceneri di pirite nel sottosuolo- che dovrebbero terminare nel primo semestre del 2023. E’ quanto emerso dall’incontro che si è svolto ieri mattina al Comune tra il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore allo Sport, Cosimo Cappiello, il responsabile dei Lavori pubblici e il commissario straordinario per la bonifica del campo sportivo Fontana Giuseppe Vadalà che sta gestendo da quasi 4 anni l’intervento per 6 milioni di euro che consentirà al Comune di Augusta di uscire fuori dall’infrazione comunitaria e di non pagare più le sanzioni alla Comunità europea.

“Dopo diversi incontri in via telematica effettuati con questa amministrazione – hanno fatto sapere Di Mare e Cappiello- è stata l’occasione di presenza per rivedere un iter amministrativo complesso fra i più rilevanti e preponderanti a livello ambientale (inserito nel Sin di Priolo). Il commissario ha evidenziato come la gestione e l’indirizzo delle attività amministrative e di costruzione delle migliori soluzioni progettuali hanno portato alla definizione del progetto di bonifica da preliminare a definitivo ed inoltre la decisione di operare in sinergia con il Provveditorato alle Opere pubbliche della Regione Sicilia, che ha approntato gli iter amministrativi propedeutici alla gara e i lavori preliminari alla progettazione esecutiva (indagini georadar-rilievi topografici)” – hanno aggiunto i due amministratori che si dichiarano soddisfatti dall’incontro che ha “gettato le basi per una sinergia necessaria per ridare alla città in tempi celeri un’area da troppo tempo abbandonata”.

“Con le condotte – ha affermato il commissario Giuseppe Vadalà – poste in essere e le attività sinergiche avviate è intendimento dare un contributo articolato al paese, inteso, non solo come attività di controllo e ripristino della legalità, ma anche di salvaguardia di beni erariali e difesa dell’ambiente, nonché, soprattutto, con un’azione tesa al recupero completo dei territori, restituendo luoghi salubri in cui si possono sviluppare i “normali” cicli di vita delle piccole comunità o delle grandi collettività”.

In realtà la pubblicazione del bando di gara è slittata di sei mesi visto che si sarebbe dovuto pubblicare già lo scorso settembre, così come la struttura commissariale aveva annunciato già l’estate scorsa dopo la conferenza dei servizi decisoria che si era tenuta al comune megarese a luglio 2020 e che aveva approvato il progetto di messa in sicurezza dell’ex campo con annesso smaltimento e sistemazione delle acque meteoriche e la realizzazione di un nuovo impianto in erba naturale, con un terreno di gioco di 65×105 metri. Previsti nel progetto anche gli spogliatoi per gli atleti e per gli arbitri, un locale da adibire a Pronto soccorso, tribune metalliche, servizi igienici ma anche una pista di atletica e un’area attrezzata per eventi sportivi e manifestazioni sociali e culturali. La struttura sarà illuminata da quattro torri faro e prevede anche una nuova recinzione esterna.