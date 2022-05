Augusta, messa in sicurezza dell’ex campo sportivo “Fontana”: consegnate le aree, tempo stimato dei lavori 21 mesi

Ventuno mesi di lavoro previsti per riavere, ad Augusta, un campo sportivo in erba sintetica che manca ormai da 17 anni, insieme alla riqualificazione del sistema di convogliamento delle acque meteoriche di tutta l’area circostante della Borgata per evitare gli allagamenti degli ultimi anni, per un costo di quasi 7 milioni e mezzo.

E dopo aver speso, dal 2014 ad oggi, tre milioni e 200 mila euro di sanzioni che è quanto è costata, finora, alle casse pubbliche l’infrazione comunitaria della “discarica” dell’ex campo sportivo.

Sono state consegnate oggi le aree comunali della Borgata dove tra 15 giorni, con la firma del contratto e la consegna effettiva dei lavori, potrà essere allestito il cantiere per la messa in sicurezza dell’ex campo sportivo “Fontana”, chiuso dal 2005 per la presenza di ceneri di pirite del sottosuolo, così come hanno fatto sapere questa mattina durante la conferenza stampa di presentazione dei lavori, che si è svolta al Comune, il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Pasqua, il commissario unico per la bonifica delle discariche abusive Giuseppe Vadalà e il sub-commissario Aldo Papotto, alla presenza del rup del provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Regione Sicilia e Calabria Vincenzo Dugo, e dei rappresentanti dell’Ati aggiudicataria dell’appalto “Ottomano costruzioni e Geoimpianti”

“Oggi è un giorno importante ed è un’emozione annunciare questa conferenza stampa proprio perchè il campo sportivo è atteso da oltre 17 anni, oggi riparte il processo che può mettere la parola fine allo stato in cui si trova – ha esordito il sindaco Giuseppe Di Mare – Grazie alla struttura commissariale e a tutti coloro che hanno collaborato, anche alla precedente amministrazione che ha contribuito interloquendo con la struttura amministrativa”.

“Anche per noi è un giorno importante, questa è una delle prime problematiche di cui ci siamo occupati, è l’unico sito degli 81 di cui ci siamo occupati che è un Sin e che quindi il ministero dell’Ambiente amministra” – ha aggiunto Vadalà che ha ammesso che per questo non è stato semplicissimo all’inizio gestire questo sito.

“Dal 2017 al 2022 che non sono pochi gli anni abbiamo fatto uscire dall’ infrazione comunitaria 51 siti su 81, facendo risparmiare 20 milioni di euro all’anno. 5 anni – ha spiegato- sono serviti a fare una progettazione a 360 gradi, perché non riguarda solo la messa in sicurezza delle ceneri di pirite. L’altra grande questione riguarda anche la sistemazione idraulica della zona, la terza complessità è anche la vicinanza di una zona naturalistica importante. Da qua si parte”- ha concluso sottolineando che il primo braccio operativo della missione è stato il Provveditorato delle opere pubbliche, il secondo l’Arpa.

Per il sub-commissario Aldo Papotto, “questa è la vera resilienza perché stiamo restituendo un’area territorio alla città, un campo sportivo, degli spogliatoi, una pista di atletica, un punto di ritrovo e aggregazione, in varianza di quadro economico. E’ diventato quasi una sfida restituire questo campo alla città di Augusta. – ha affermato- C’era già un progetto preliminare approvato in conferenza dei servizi che abbiamo ripreso ed efficientato, ottimizzando le risorse economiche. Sarà un appalto complesso, le contabilità saranno complesse e abbiamo intensificato anche l’ufficio della direzione lavori che sarà dotato di alcuni ispettori di cantiere e di un’alta professionalità perché l’opera è asservita da un protocollo di legalità. Ci saranno numerosi problemi dal punto di vista ambientale e per questo ci sarà un geologo, il cantiere sarà seguito da professionalità del territorio che si sono proposti per poter supportare questo tipo di attività”.

Papotto ha sottolineato che non verranno “smaltite le ceneri di pirite perchè quella zona è tutta ceneri di pirite, ci sono milioni di metri cubi, ma avvalendoci di una modifica legislativa che ha comportato che tutto ciò che non deve essere portato in discarica deve essere trattenuto sul siuto la confineremo con la messa in sicurezza permanente”, che il fattore tempo è importante perchè l’infrazione comunitaria è di 200 mila euro a semestre e le ditte sanno che gli “staremo addosso settimanalmente” e che “non ci saranno problemi di scarico nelle saline. Il progetto è asserito da una valutazione di incidenza ambientale e l’apporto di acque non inciderà sulla salinità dell’area umida” – ha assicurato Papotto

Oggi sono state consegnate le aree, tra 15 giorni decorreranno i termini contrattuali per la consegna dei lavori di messa in sicurezza dell’ex campo che ammontano a 4 milioni e 900 mila euro.

Un secondo progetto, già approvato in conferenza dei servizi, ma ancora da aggiudicare riguarda, invece, il sistema di allontanamento delle acque meteoriche, con una nuova condotta che porterà le acque a mare, considerato che appunto tutto attorno al campo sportivo si crea sempre il problema degli allagamenti e che il “capping”, ovvero il tombamento della pirite contribuirò ad aumentare questo afflusso.

Questo “lotto interferenziale” sarà appaltato nei prossimi mesi per essere concluso contestualmente alla consegna del nuovo campo sportivo.

Il Comitato stop veleni in una nota sottolinea “la valenza che avrà tale intervento dal punto di vista della prevenzione sanitaria primaria dei cittadini, i quali subiscono da anni la presenza di una fonte inquinante all’interno di un contesto cittadino densamente popolato. La cenere di pirite presente nel sito, scarto della lavorazione del petrolchimico, infatti è classificata come rifiuto tossico e nocivo per la salute dell’uomo. Auspichiamo dunque il completamento del progetto nei tempi previsti dal cronoprogramma per poter riuscire a mettere un primo tassello nella messa in sicurezza del nostro territorio che ricordiamo essere dal 1998 sito d’interesse nazionale ai fini della bonifica”.