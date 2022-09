Augusta, messa in sicurezza dell’ex campo sportivo “Fontana”: al via i lavori

Con un ritardo di qualche mese rispetto alla consegna delle aree comunali, annunciata lo scorso maggio con una conferenza stampa, sono ufficialmente partiti un paio di giorni fa i lavori di messa in sicurezza dell’ex campo sportivo Fontana, chiuso da 17 anni per la presenza di pirite nel sottosuolo, e dove verrà realizzato il nuovo stadio comunale. È stato così riaperto il grande cancello ormai fatiscente che si trova sul lato posteriore della struttura e che sarà l’ingresso da cui entreranno gli operai dell’Ati aggiudicataria dell’appalto che, da qui a qualche settimana, allestiranno il cantiere. Prima di questo infatti si renderà necessario tagliare la “mini foresta”, che si è formata in questi lunghi anni dentro quello che una volta era un campo di calcio e che oggi assomiglia più ad un campo incolto.

Per poter consentire l’allestimento del cantiere con tutte le attrezzature necessarie si dovrà, dunque, ripulire prima l’area e questo verrà fatto nelle prossime settimane. Ieri intanto gli operai della ditta che effettueranno, in subappalto, l’intervento di diserbo, hanno provveduto ad asportare via la vecchia scritta arrugginita “Megara 1908” che si trovava sopra il cancello e che, una volta restaurata, tornerà a fare mostra di sé sul cancello di ingresso del nuovo campo sportivo, che potrà vedere la luce a metà del 2024.

I lavori, infatti, dovrebbero durare 21 mesi secondo il cronoprogramma fornito durante la conferenza stampa dalla struttura commissariale, diretta da Giuseppe Vadalà, che ha gestito l’intervento per far uscire il comune megarese dall’infrazione comunitaria in cui è incorso per la presenza della “discarica” dell’ex campo sportivo. L’infrazione è costato, dal 2014 a oggi, tre milioni e 200 mila euro di sanzioni per le casse pubbliche.

La messa in sicurezza – che verrà effettuata con il metodo del “capping”, ovvero del tombamento della pirite – e la realizzazione del nuovo campo sportivo costeranno, invece, 4 milioni e 900 mila euro a cui si aggiungono i due milioni e mezzo – per un totale di sette milioni e mezzo – per la riqualificazione del sistema di convogliamento delle acque meteoriche di tutta l’area circostante della Borgata. Un altro intervento necessario per evitare gli allagamenti degli ultimi anni, anche importanti, che si sono verificati con le piogge più abbondanti all’ingresso di Augusta, nella zona circostante l’ex campo sportivo.