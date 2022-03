Augusta, messa in sicurezza del campo sportivo “Fontana”: ad aprile via ai lavori

Al via ad aprile i lavori di messa in sicurezza dell’ex campo sportivo “Fontana”, chiuso dal 2005 per la presenza di pirite nel sottosuolo e inserito tra gli 81 siti in infrazione europee. Il prossimo mese, infatti, il commissario unico per la bonifica, insieme al provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Sicilia e Calabria, al Comune e ai tecnici dell’Arpa regionali consegnerà il cantiere all’Ati aggiudicataria dell’appalto composta dalle le ditte Ottomano costruzioni e Geoimpianti srl.

Lo ha fatto sapere lo stesso commissario Giuseppe Vadalà che ha aggiunto: “Finalmente siamo arrivati alla fase conclusiva del procedimento, finalmente avviamo il procedimento attivo per la risoluzione del problema, finalmente possiamo porre la prima pietra dell’ultimo e decisivo cantiere. Ora possiamo pensare al campo Fontana come una struttura sportiva e non più come un sito di discarica, un problema annoso e oneroso per tutti viene superato grazie alla sinergia con tutta la macchina pubblica e privata: dal Comune (l’attuale giunta e la precedente), il Provveditorato di Palermo e tutti i soggetti attivi convolti. Oltre al campo, aiuteremo nei lavori di sistemazione delle aree limitrofe allo stadio: con l’assestamento definitivo della depressione e la rimodulazione dell’acquifero in base ai cicli idro-meteorici”.

“Da ormai troppi anni ho sempre assistito all’esodo dei giovani augustani per poter giocare in quello che è sport nazionale per eccellenza, – ha affermato Di Mare- sarà un grande piacere da sindaco ridare un campo sportivo a tutti gli sportivi augustani. Continuerò come sempre a monitorare e sollecitare insieme all’assessore Pasqua affinché si giunga a questa meta celermente. Oggi è un giorno importante che supera la voglia di “esistenzialità” che alcuni devono esercitare per auto convincersi dell’esistenza. Alla struttura commissariale vanno i miei complimenti e vicinanza per l’impegno e la serietà profusa, faremo una grande festa e sarà nel ricordo del vostro lavoro che la città supererà un ostacolo sostanzioso e le permetterà di avviarsi verso un futuro sviluppo sociale collettivo”.