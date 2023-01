Augusta, “Merenda del cuore” alla Principe di Napoli per aiutare Federico e Gabriele

Si chiama “Merenda del cuore” la maratona di solidarietà per aiutare Federico e Gabriele, i due fratellini augustani di 12 e 4 anni che dovranno sottoporsi ad un delicato intervento in Spagna perchè affetti da midollo ancorato occulto, rara patologia genetica. È l’iniziativa avviata nei giorni scorsi dal primo istituto comprensivo Principe di Napoli, che ha deciso di contribuire alla raccolta fondi avviata dalla famiglia per raccogliere i 100 mila euro necessari per le operazioni, organizzando una merenda un po’ diversa nell’auditorium “Giuseppe Amato”, dove si sono avvicendate le classi della scuola secondaria di primo grado ed alcune della scuola primaria e dell’infanzia che hanno assistito a diverse esibizioni, ma che hanno potuto anche riflettere sul valore del dono e della solidarietà.

Docenti e genitori hanno acquistato le merendine per i bambini sistemate in alcune ceste, altri tra alunni e insegnati hanno donato un po’ delle loro abilità per allietare la mattinata con momenti di musica e colonne sonore di film leggendari, di coreografie con step, di danza ritmica e zumba.

“Chiunque di noi potrebbe essere Gabriele e Federico e potrebbe avere bisogno di aiuto, stiamo creando una sensibilizzazione per donare qualcosa a qualcuno, ogni volta che prenderete da questa cesta significa che state donando qualcosa a Gabriele e Federico”- ha affermato la dirigente scolastica Agata Sortino, che ha espresso alla famiglia la vicinanza di quanti hanno, con il proprio contributo e con i propri talenti, aiutato ed aiuteranno questa famiglia augustana.

Barbara Lopiano, presente all’auditorium, ha ringraziato tutti commossa: “ho spiegato a Federico, che è più grande, che speravo che questa cosa non solo servisse a dare un aiuto a lui e al fratellino ma anche a dare un esempio a voi e far capire che spesso anche con un pacchetto di caramelle e di patatine in meno state aiutando un vostro coetaneo a fare quello che voi avete fatto sul palco, a giocare, ballare, divertirsi, come dovrebbero fare tutti i bambini”- ha detto rivolgendosi agli alunni.

Ospite dell’istituto per l’intera manifestazione è stata l’attrice augustana Anna Passanisi che con la sua voce ha animato un racconto sull’amicizia di Luis Sepulveda.

Alla famiglia sono state donate le varie buste raccolte a scuola, la “merenda del cuore” verrà replicata in altre giornate al plesso centrale e la generosità in favore di questa iniziativa continua con la vendita di piantine in alcuni plessi dell’istituto.

Intanto la raccolta fondi avviata dalla famiglia prosegue sia attraverso il conto corrente dedicato ma anche con dei salvadanai che si trovano in diversi esercizi commerciali