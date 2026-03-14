Augusta, mercoledì ultimo appuntamento del comitato per il “Sì”

Si conclude ad Augusta, il 18 marzo alle 18 al salone di rappresentanza R. Chinnici del Palazzo di Città, la campagna referendaria del Comitato SiSepara per il Sì alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. “Meglio Vassalli che Grandi” è il sottotitolo dell’evento che evidenzia la necessità di completare la riforma del sistema giudiziario, iniziata negli anni 80 dall’allora ministro della Giustizia Giuliano Vassalli, medaglia d’argento al valore militare per il suo ruolo nella resistenza.

Parteciperanno i delegati del Comitato provinciale di Siracusa, di Augusta, di Lentini e di Noto, con la partecipazione dei Magistrati Nello Neri e Monica Marchionni, impegnati dalla prima ora nella campagna referendaria, insieme ai fondatori del Comitato Nazionale SiSepara, gli avvocati Dario Valmori e Andrea Pruiti Ciarello, a sostegno di una giustizia più giusta e di un giudice liberamente terzo.