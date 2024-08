Augusta, mercato del “giovedì” di via Buozzi anticipato ad oggi

E’ anticipato a questa mattina, lunedì 12 agosto, il mercato settimanale del giovedì che si sarebbe dovuto tenere per Ferragosto, giornata in cui ricorre la festività dell’Assunzione di Maria, in via Buozzi, alla Borgata.

Lo ha disposto il sindaco con un’ ordinanza dopo le richieste avanzate dal comitato degli ambulanti e dalle organizzazioni sindacali dei settore Confcommercio e Federazione italiana venditori ambulanti che avevano sottolineato l’opportunità di anticipare il mercato del 15 agosto e venire incontro alle esigenze degli operatori economici titolari di posteggio.