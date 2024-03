Augusta, mercato del “giovedì” inadeguato e da spostare: la richiesta del Movimento Fiamma tricolore

Spostare il mercato settimanale del “giovedì” in un’area più idonea. A chiederlo è la sezione “Pino Rauti” del Movimento sociale Fiamma tricolore che torna a sollecitare il Comune a non utilizzare più l’area di via Buozzi, alla Borgata dove si svolge ogni giovedì mattina il mercato che crea innumerevoli disservizi ai residenti.

“Nonostante le continue richieste all’amministrazione comunale con le lettere, non avendo ricevuto alcuna risposta dopo 2 anni, rieccoci a scrivere per lo stesso motivo, dato che i disguidi e i disservizi a danno dei residenti continuano – sottolinea il commissario comunale Antonio d’Abrosca – e noi, incalzati dagli stessi, siamo ancora qui a chiedere insistentemente lo spostamento del mercato onde evitare azioni e reazioni degli ambulanti e dei residenti. Si fa presente che oltre ai disguidi si creano disservizi all’eventuale soccorso di malati in zona (per ben 2 volte le ambulanze sono rimaste bloccate) o impossibilità da parte dei residenti di uscire dai propri condomini a causa di camion e furgoni parcheggiati in modo non adeguato”.

Per D’Abrosca l’area dove poter spostare il mercato è quella poco distante dell’ex campo container “dove sono già presenti i servizi essenziali, acqua e luce magari con la creazione di appositi box da affittare agli ambulanti che avrebbero così l’opportunità di poter lavorare anche in condizioni meteo avverse”. L’area, tra l’altro, è proprio quella dove si sarebbe dovuta collocare l’area mercatale, ma è rimasta fuori dalla riqualificazione post terremoto che ha interessato l’ex campo container e piazza Unità d’Italia.