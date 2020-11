Augusta, mercato del “giovedì” e ambulanti al centro di un incontro tra sindacati e amministrazione

Si è parlato delle esigenze degli operatori mercatali del giovedi all’incontro con i sindacati degli ambulanti che si è svolto nei giorni scorsi al Comune alla presenza del sindaco Giuseppe Di Mare, degli assessori alla Polizia municipale Giuseppe Carrabino e al Commercio Rosario Costa, del comandante dei vigili urbani Angelo Carpanzano e del responsabile del Suap Alessandro Blandino. Per le organizzazioni di categoria erano presenti Sebastiano Coco (Fenailp) e Arturo Coglitore, presidente della Fiva Confcommercio che hanno sollevato i problemi degli ambulanti che per due settimane non hanno potuto montare come prima nelle due aree di via Buozzi dopo l’ ordinanza del sindaco delle scorse settimane che ha sospeso per due settimane e fino a mercoledì 2 dicembre il mercato settimanale, anche se un’altra ordinanza più recente ha consentito un mercato giornaliero straordinario eccezionalmente per giovedì scorso, 26 novembre, nelle aree mercatali di via Bruno Buozzi e via Marina Ponente.

“Si è trattato di una possibilità che vogliamo offrire agli esercenti e all’utenza, di un mercato giornaliero da tenersi anche il giovedì in alternativa a quello soppresso settimanale su specifica indicazione dell’Asp”- ha detto il sindaco Di Mare che si è detto fiducioso che il mercato settimanale possa essere ripristinato giovedì prossimo compatibilmente all’andamento dell’epidemia. Anche l’assessore Carrabino ha auspicato il celere ritorno alla ripresa delle attività mercatali, soprattutto in un questo particolare periodo dell’anno in prossimità delle festività di fine anno.

Da parte loro i sindacati con Arturo Coglitore della Fiva Confcommercio hanno fatto sapere di aver presentato al prefetto le difficoltà della categoria tra cui “il divieto di accesso nei comuni diversi dalla propria residenza anagrafica, con la conseguente desertificazione dei pochi mercati ancora aperti”, mentre Sebastiano del Fenailp ha auspicato un intervento del governo nazionale e del presidente della Regione Musumeci affinché “possano essere riaperti tutti i mercati nel rispetto delle linee guida approvate con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 3 novembre 2020″.