Augusta, mercato del “giovedì” anticipato a lunedì 13 maggio. Area di via Buozzi occupata dalle giostre

Sarà anticipato a lunedì 13 maggio il mercato settimanale del giovedì che si sarebbe dovuto tenere il 16 maggio in via Buozzi, alla Borgata. L’area anche quest’anno è stata individuata dall’amministrazione per ospitare le giostre in occasione dei festeggiamenti del patrono San Domenico, che si concluderanno il prossimo 24 maggio.

E quindi i piazzali non potranno ospitare le bancarelle del mercato giovedì prossimo, così come prevede un’ ordinanza sindacale firmata nei giorni scorsi.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, è stato invece sospeso per giovedì 23 maggio, vigilia della festa del patrono, il mercato di via Buozzi, che tornerà cosi a svolgersi regolarmente il prossimo 30 maggio.