Augusta, mercato del “giovedì”: ancora posticipato dal 29 maggio al 5 giugno

Il mercato del “giovedì” che si sarebbe dovuto tenere eccezionalmente lunedì 29 maggio, già posticipato dal 25 maggio, sarà ulteriormente posticipato a lunedì 5 giugno. È quanto prevede un’ordinanza sindacale firmata oggi che accoglie una richiesta di Confcommercio, Imprese per l’Italia Catania e Fiva-Federazione venditore ambulanti della provincia di Catania, di spostare ulteriormente le fiera settimanale per consentire ai titolari delle giostre, che sono state installate in occasione dei festeggiamenti di san Domenico nello stesso piazzale di via Bruno Buozzi, di proseguire ancora per qualche giorno per recuperare le giornate di sospensione dell’attività dovute al maltempo della scorsa settimane, quando le giostre sono state sospese.

Dunque lunedì, prossimo 29 maggio, non ci sarà il mercato settimanale della Borgata che tornerà regolarmente ad essere montato giovedì 1 giugno.