Augusta, mensa del carcere: gli agenti si astengono per protesta contro i noti problemi della struttura

Da qualche giorno gli agenti di polizia penitenziaria in servizio alla casa di reclusione non fruiscono della mensa di servizio e proseguiranno fino a quando non ci saranno risposte serie e concrete dopo gli ormai cronici eventi critici che si sono verificate nell’istituto di pena, come le continue e violente aggressioni, oltre alle ataviche problematiche strutturali ed organiche. E’ una protesta volontaria resa nota dalla Federazione sindacati autonomi Cnpp che esprime la propria vicinanza e solidarietà agli agenti, continuando a denunciare, per l’ennesima volta, condizioni di lavoro aberranti ed inaccettabili.

“Serve un autorevole cambio di passo, per questo abbiamo deciso di avviare prossime iniziative di protesta – commentano i dirigenti sindacali Massimiliano Di Carlo e Giuseppe Mandurino – inviando anche una missiva al prefetto e a vari organismi istituzionali sia governativi che periferici. Siamo stanchi di subire aggressioni e pesanti condizioni di lavoro, in una struttura ormai ostile per l’incolumità psico-fisica della Polizia Penitenziaria”. I due ribadiscono come da tempo si assiste ad un’escalation di situazioni rischiose, in una struttura che presenta “già inevitabili limitazioni, soprattutto in virtù della significativa carenza organica. Pretendiamo soluzioni ed interessamenti politici da parte dell’amministrazione penitenziaria – concludono – siamo al capolinea e pertanto la preoccupazione è alta per tutta la comunità”.