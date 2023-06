Augusta, “Memorial Peppe Armenio”: concluso il torneo, tra sport e commozione, nel giorno del suo 20esimo compleanno

“Peppe vive nei nostri cuori”. Questo lo striscione che ieri sera campeggiava al Megarello, dove si è concluso il primo “Memorial Peppe Armenio”, torneo di calcio a 5 dedicato al diciannovenne tragicamente scomparso ad agosto dell’anno scorso per un incidente stradale. A dimostrare che il suo ricordo è sempre vivo le tante persone che hanno assistito alle vari partite iniziate il 31 maggio a alla finalissima che si è svolta proprio il 7 giugno, nel giorno del ventesimo compleanno di Peppe che è stato cosi onorato, se pur nel dolore perenne della sua assenza, ma in maniera gioiosa e soprattutto nel segno dello sport, della solidarietà, del fair play e dell’amicizia. Questa la volontà della famiglia che ha voluto organizzare l’evento insieme agli amici più stretti e ad alunni, ex compagni di scuola e docenti del Ruiz, che hanno scelto di nominare le squadre in modo un po’ diverso scegliendo come appellativi significativi come sensibilità, volontariato, gesto, anima, speranza, dono, solidarietà, vita, altruismo, generosità, amore e salute

Prima dell’inizio dell’ partita è stato osservato un minuto di silenzio seguito dal lancio di palloncini bianchi. La finale è stata vinta per 5-2 dalla squadra della “Sensibilità”, composta per lo più da giocatori del Città di Melilli C5 – Terrazza degli Iblei, società di futsal di serie A, presieduta da Francesco Papale, e che ha battuto la squadra dell’ “Altruismo”. anche se davvero in questo torneo poco importava dei risultati, l’importante è stato veramente partecipare.

Ospiti d eccezione della finale i giocatori del Meta Catania, Seby Tornatore e Carmelo Musumeci e il preparatore atletico del Real Madrid, Giuseppe Bellistri. Presenti gli assessori Angelo Pasqua e Peppe Tedesco Tedesco e il vicepresidente del Consiglio comunale Biagio Tributato che a conclusione della serata hanno consegnato i premi e le targhe alle squadre, al capocannoniere Matteo Guerriero, al miglior portiere Gabriele Stella e al miglior giocatore Angelo Amara. Commovente anche la proiezione di un video commemorativo pieno di foto di Peppe, dei suoi familiari, degli amici e dei momenti felici trascorsi insieme, il cielo è stato anche illuminato da fuochi pirotecnici per iniziativa dell’amico fraterno Sebastiano Di Franco.

“Abbiamo vinto tutti” –ha commentato alla fine papà Pietro Armenio che si è detto grato con quanti tra i vari sponsor hanno permesso di realizzare l’evento, con il pubblico che è stato presente a tutte le varie partite e con le 12 squadre che si sono formate “che sono state sempre presenti e hanno dato il loro contribuito e hanno fatto si che questo torneo potesse diventare qualcosa di bello e importante”.