Augusta, “Megara Vibes”, il progetto per accogliere le classi prime

Il 12 settembre la Dirigente Scolastica prof.ssa Fabrizia Ferrante, insediatasi alla guida del Liceo “Megara” lo scorso 1° settembre, ha dato il benvenuto alle classi prime e ha presentato lo Staff di Dirigenza, composto dalla vicaria prof.ssa Sandra Amara, il 2° collaboratore prof. Alfio Castro, la referente del plesso ex Saluta e animatrice digitale prof.ssa Anna Lucia Daniele.

Inoltre, hanno portato i loro saluti la referente del Progetto accoglienza prof.ssa Cassandra Carriglio e la referente per l’Orientamento in entrata prof.ssa Barbara Morbelli.

Subito dopo i neoliceali sono entrati nelle aule accompagnati dai loro docenti coordinatori e hanno esplorato i locali della scuola guidati dai docenti in servizio e da studenti più grandi in qualità di tutor.

Avente per sottotitolo “Costruiamo il futuro insieme – #SapereAude”, il Progetto accoglienza è una tradizione consolidata del Liceo “Megara” e mira a guidare in modo graduale l’entrata nel nuovo percorso e implementare la consapevolezza della scelta attraverso varie attività scandite in cinque giorni che coinvolgeranno tutti i docenti.

Attraverso la conoscenza della nuova Istituzione, della sua struttura organizzativa e normativa, l’alunno potrà sentirsi presto parte integrante della nuova comunità.

Poiché i corretti rapporti interpersonali sono il presupposto basilare di ogni successo formativo, promuovere la “cultura dell’accoglienza” permetterà di conoscersi meglio e di instaurare una corretta socializzazione e un’efficace cooperazione, e quindi una spendibile “acquisizione dei saperi”.

Il 15 settembre la prof.ssa Anna Lucia Daniele ha illustrato le molteplici modalità rapide e sicure di comunicazione della scuola, l’RSPP arch. Sebastiano Carrubba e la prof.ssa Stefania Caramagno hanno trasmesso le prime informazioni sulla sicurezza negli ambienti scolastici (art. 36 DLGS 81/08), mentre le prof.sse Ida Guglielmino e Lia Passanisi hanno parlato dell’istituzione di un Centro di ascolto che si avvale di figure specializzate per garantire un ulteriore supporto agli studenti in eventuali momenti di criticità.

Inoltre, le classi prime hanno svolto attività di riflessione sulle regole di convivenza scolastica partendo dalla lettura dello Statuto degli studenti e delle studentesse.

Il 16 e il 17 settembre i neoliceali hanno partecipato a molteplici attività di gruppo, tra cui esercizi sportivi presso i campetti polifunzionali con i loro docenti di Scienze motorie e la realizzazione del logo della propria classe.

Il 18 settembre le classi prime hanno effettuato una passeggiata didattica nel centro storico di Augusta, avente come scopo sia la socializzazione dei neoliceali tra di loro e con i docenti, sia il rafforzamento del loro senso di appartenenza alla comunità di Augusta tramite la conoscenza dei principali centri della vita sociale, politica e religiosa della città, tra cui la Porta Spagnola, il Castello Svevo, i Giardini Pubblici con il Monumento al Milite Ignoto, il Duomo, la Chiesa di San Domenico, Piazza Duomo, Piazza D’Astorga, il Quartiere dell’Assunta.

Le classi sono state divise in due gruppi coordinati dalle docenti Jessica Di Venuta (Presidente della sezione di Augusta dell’Associazione Nazionale Italia Nostra) e Ornella Spina (Vicepresidente della sede di Augusta di Archeoclub d’Italia), le quali hanno organizzato l’attività insieme con le loro Associazioni.

Si ringrazia per la disponibilità, l’accoglienza e la competenza mostrate nella spiegazione e nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e religioso del centro, a riprova della sinergia tra scuola ed Enti politici, religiosi e culturali: il Sindaco Giuseppe Di Mare; il Direttore del Museo della Piazzaforte avv. Antonello Forestiere; l’Arciprete della Chiesa Madre Don Alfio Scapellato; per Italia Nostra la Referente del Settore Educazione e Formazione ed ex “megarina” Maria Rita Gigliottino; per Archeoclub d’Italia la Presidente Mariada Pansera, la Segretaria Lucia Fichera e le socie Lucia Imprescia e Maria Stupia.

Il 19 settembre i neoliceali hanno condiviso con i propri docenti e compagni di classe l’elaborato “La mia storia”, presentazione creativa in supporto digitale col fine di promuovere la conoscenza delle proprie storie personali all’interno della classe e di agevolare corretti rapporti interpersonali.