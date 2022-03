Augusta, Megara Hyblea e i suoi scavi: domani conferenza a 100 anni dalla nascita dell’archeologo Vallet

“Ricordando George Vallet; Megara Hyblaea, dal sito alla città, dalla città al sito”. È questo il tema della conferenza in programma domani pomeriggio, alle 18, al circolo Unione, promossa dal Parco Archeologico di Leontinoi, da Archeoclub Augusta e Rotary Club Augusta, per celebrare i 100 anni dalla nascita di George Vallet che a Megara Hyblaea iniziò a scavare a partire dalla fine degli anni 40. Insieme a Françoise Villard, quando quest’ultimo era ancora un giovane membro dell’Ecole Française de Rome, a seguito di una convenzione firmata tra l’allora Soprintendenza della Sicilia Orientale e L’Ecole, iniziano studi e ricerche sul sito archeologico di Megara Hyblaea che portano alla scoperta del muro di cinta della città ellenistica; sono gli stessi anni in cui prende forma il progetto di realizzare su quel territorio una zona industriale.

Più tardi, nel 1958, gli scavi portarono alla luce una piazza che si rivelò essere l’agorà della città ellenistica che copriva l’agorà arcaica. Tra il 1977 ed il 1983, scavi e ricerche vengono effettuati nel sito per mano di Michel Gras e Henri Tréziny che ampliarono le ricerche in altri quartieri della città arcaica. Negli ultimi anni gli scavi sono proseguiti anche grazie alla nuova convenzione tra il Parco archeologico di Leontinoi e l’École Française de Rome.

Ospiti d’onore della conferenza di domani Michel Gras, dell’Accademia nazionale dei Lincei, archeologo e storico, già direttore dell’Ecole Française de Rome e Jean Christophe Sourisseau, docente all’ università di Aix-Marseille nonché direttore degli scavi a Megara Hyblaea, inaugurati lo scorso maggio e che continuano l’esplorazione del settore occidentale della città, già avviata nel 2019 per indagare il più antico impianto della colonia risalente, appunto, alla fine del VII sec.a.C.

Attraverso un video, l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana AlbertoSamonà, darà il benvenuto agli ospiti, tra i relatori Lorenzo Guzzardi, direttore del Parco Archeologico di Leontinoi e MassimoCultraro, dirigente di ricerca Cnr-Ispc Catania che fin dal 2019 ha affiancato l’attività di ricerca nel sito.

L’incontro rientra nell’attività di valorizzazione e divulgazione del sito che, ormai da tempo, il Parco archeologico di Leontinoi e Archeoclub d’Italia Aps di Augusta, anche grazie a una convenzione, portano avanti non solo attraverso interventi tecnici ma anche di promozione culturale con la convinzione della necessità della divulgazione del lavoro degli archeologi per educare tutti alla bellezza e all’importanza della memoria