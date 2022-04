Augusta, Megara Hyblaea e il suo scopritore, George Vallet nel ricordo del nipote Jerome

“È un ritorno a casa!” Così Jerome Hollett, nipote di Georges Vallet, il “padre” di Megara Hyblaea, si è espresso durante la sua visita ad Augusta dei giorni scorsi che si è conclusa con una conferenza pubblica promossa dalla locale sede di Archeoclub guidata da Mariada Pansera, nel salone dell’associazione filantropica liberale “Umberto I”, presieduta da Mimmo Di Franco.

Dopo il ricordo “accademico” dell’archeologo francese del 4 marzo, in occasione del centenario della sua nascita, a cura della associazione e con la collaborazione del Parco Archeologico di Leontinoi e del Rotary club, con la presenza del nipote si è voluto dare un taglio più “privato” alla figura e personalità di Georges Vallet, ricordato anche con l’ausilio di foto private della famiglia e dei suoi genitori che ebbero sempre una grande attenzione nei confronti del figlio, supportandolo costantemente fino a seguirlo e stabilirsi lì dove il prestigioso archeologo ed accademico di fama internazionale decise di intraprendere e completare quegli studi. Diverse foto mostrate ritraevano Vallet durante un’attività di scavo con un megafono in mano “mentre spiegava ad amici e collaboratori ciò che aveva appena scavato e trovato o a Megara Hyblaea con a seguito l’intera famiglia con la quale – ha raccontato il nipote- amava condividere ogni singola emozione del suo lavoro, ogni singola scoperta, ogni singolo successo”. E proprio con Jerome, primo nipote maschio, Georges Vallet ha instaurato un rapporto profondo e di complicità, portandolo fin da giovanissimo con sé in Sicilia, a Megara Hyblaea e condividendo con lui la “ passione” che lo lega al sito megarese.

Alla conferenza effettuato anche il collegamento online con la sede Archeoclub d’Italia Aps di Massa Lubrense (Na) dove Georges Vallet è sepolto. Attraverso la condivisione di diverse foto ed il racconto di qualche aneddoto, il presidente Stefano Ruocco ha ricordato l’amico Vallet che in quella terra di Campania tanto ha lavorato lasciando lo stesso identico ricordo di rispetto e stima che oggi accompagnano la sua figura. In sala presenti anche Massimo Cultraro, dirigente di ricerca Cnrr-Ispc di Catania, e Lorenzo Guzzardi, direttore del Parco archeologico di Megara Hyblaea e del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e Val d’Aci ormai collaboratori consolidati della sede Archeoclub di Augusta, che con i loro interventi hanno contribuito a ricordare la figura di Vallet e l’importanza del ruolo che l’archeologo ebbe non solo nell’archeologia siciliana ma anche in quella nazionale.

Il coordinatore regionale per la Sicilia di Archeoclub d’Italia, Pippo Cosentino, ha ringraziato a nome di tutta la comunità Archeoclub per l’attività che Vallet, ma anche altri archeologi, hanno svolto, svolgono e continueranno a svolgere sul nostro territorio restituendoci tesori la cui bellezza, da sola, è in grado di distrarci dalle brutture e dalla violenza che troppo spesso ormai la vita ci pone davanti. L’assessore alla Cultura, Giuseppe Carrabino, ha ricordato i rapporti che Vallet seppe instaurare con gli studiosi locali tanto da donare materiale di studio e fotografie degli scavi da lui effettuati tra il 1950 ed il 1962.

In apertura dell’incontro, la presidente della sede del locale sodalizio, Mariada Pansera, ha sottolineato che è volontà di Archeoclub richiedere per Georges Vallet la cittadinanza onoraria alla memoria nonché proporre un gemellaggio tra Augusta e Megara Nisea, in Grecia, colonia madre di Megara Hyblaea: “un progetto questo che, in realtà, fu già tentato poco più di 20 anni fa ma che si risolse con un nulla di fatto”. –ha detto Pansera che ha, inoltre, ricordato del partenariato che già all’inizio di quest’anno Archeoclub ha stretto con il “Coro lirico siciliano” che, con il suo Festival lirico dei teatri di pietra ha saputo conquistarsi una vetrina internazionale. IL festival già realizzato in Sicilia negli antichi teatri di Taormina, Tindari, Catania e Siracusa, grazie alla collaborazione tra il Coro lirico siciliano, il Parco archeologico di Leontinoi, il Comune di Augusta e Archeoclub d’Italia aps potrà, forse, essere realizzato anche all’interno del sito di Megara Hyblaea con l’auspicio, dunque, di riuscire a restituire al sito una certa visibilità.

Apprezzata la presenza dell’ex dirigente scolastico Giambattista Totis che ha voluto donare ad Archeoclub il manuale “Dal museo ai siti”, pubblicato dal distretto scolastico in occasione della manifestazione organizzata per onorare Vallet ed a cui parteciparono un rappresentante dell’ambasciata francese e la signora Vallet. In quell’occasione venne intitolata all’illustre archeologo la biblioteca comunale e l’aula magna del liceo. L’incontro si è concluso con la lettura della poesia “ Natìa di Hyblaea” tratta dal libro “Megar…imando Hyblaea di Salvatore Seguenzia, ispettore della Guardia di finanza al comando di Augusta. Un grazie particolare a nome delle due sedi Archeoclub d’Italia Aps va all’interprete Filippo Giannetto che ha reso possibile la conversazione tra Jerome Hollett e Augusta.