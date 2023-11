Augusta, Megara e Ruiz tra le migliori scuole in provincia

Il liceo Scientifico e Linguistico Megara e l’istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz per gli indirizzi scientifico delle Scienze applicate e Tecnico-economico. Sono le migliori scuole in provincia relativamente ai quattro indirizzi di studio secondo Eduscopio, ricerca della Fondazione Agnelli che ha analizzato i dati di oltre un milione e 320 mila diplomati provenienti da 7.850 scuole negli anni scolastici dal 2017 al 2020. L’idea del progetto è quella di valutare i risultati universitari e lavorativi dei diplomati per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui provengono, creando degli indicatori che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati.

Il liceo Megara, sezione scientifica, è risultata al primo posto con un indice (la media dei voti e dei crediti ottenuti) di 66,9, una media di voti universitari ottenuti dagli studenti che hanno frequentato la scuola pari al 25,87 e con il 63,74% di diplomati in regola, di quanti studenti cioè iscritti al primo anno in questa scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo; per la sezione Linguistica dello stesso istituto il punteggio ottenuto è pari 57,52, la media dei voti è del 24,85 e dei diplomati del 77,1%

Il secondo istituto superiore Gaetano Arangio Ruiz, indirizzo scientifico delle Scienze applicate, invece, ha primeggiato in provincia sulle scuole dello stesso indirizzo con un punteggio di 63,04, media dei voti pari a 25,9 e diplomati in regola del 76,1%. È sempre primo per l’indirizzo tecnico-economico con un punteggio di 65,4, media dei voti pari a 25, 9 e 76,1% di diplomati in regola.

La classifica completa è su Eduscopio.it