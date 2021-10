Augusta, meeting sull’intelligenza artificiale al Ruiz che ha creato il prototipo “Robobo”

Si è svolto nei giorni scorsi, all’istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, il secondo transnational meeting del progetto Erasmus “Developing an artificial intelligence curriculum adapted to european high school” che vede la partecipazione dell’istituto augustano e di altre cinque scuole superiori provenienti dalla Finlandia, dalla Slovenia, dalla Lituania e dalla Spagna, coordinate dall’Università spagnola di La Coruña.

Un progetto ambizioso e di punta per l’Unione Europea che ha appassionato gli studenti coinvolti su tematiche legate alla robotica e all’intelligenza artificiale e che li ha visti impegnati in queste settimane nella programmazione del prototipo “Robobo”, un robot educativo costituito da una base mobile su cui è alloggiato uno smartphone.

Al meeting hanno preso parte i docenti Paola Moroni e Angelo Santacroce per il Ruiz, Justina Čivilytė e Lina Teišerskienė per la Lituania, Branko Dvorsak, Klemen Zaponsek Natasa Meh, Peer Peer per la Slovenia, Francisco Bellas, Sara Guerreiro, Blanca López, Montserrat Iglesias, Luis Couceiro, Jose Viñas per la Spagna e Niina Holopainen, collegata in remoto dalla Finlandia per motivi legati alla pandemia.

Sotto la guida di Francisco Javier Bellas Bouza, docente dell’università di La Coruña sono stati affrontati aspetti legati alla robotica cognitiva e all’intelligenza collettiva, sono stati programmati i prossimi eventi, si spera in presenza, e soprattutto organizzato il lavoro che si dovrà svolgere in classe per testare le unità didattiche che compongono il prodotto finale, un libro sull’intelligenza artificiale che vada bene per tutti gli studenti europei.

Soddisfatta la dirigente scolastica del Ruiz, Maria Concetta Castorina: “Da più di anno i nostri studenti partecipanti all’Erasmus, si sono cimentati nella creazione di app intelligenti, studiando gli algoritmi di calcolo e i modelli di rappresentazione e apprendimento, non tralasciando aspetti legati alla sostenibilità e all’etica nell’uso dell’intelligenza artificiale. Purtroppo la pandemia ha impedito gli scambi in presenza, ma confidiamo di poter riprendere i viaggi, parte integrante dei progetti Erasmus e splendide occasioni di crescita, per conoscere e conoscersi”.

Gli studenti augustani dovrebbero recarsi in Lituania a febbraio e in Slovenia a maggio per proseguire con l’esperienza, che da un lato sta rafforzando la loro formazione tecnica e linguistica, dall’altro le loro capacità nell’interpretazione dei processi di sviluppo di una società sempre più votata alla tecnologia.