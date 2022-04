Augusta, medie e grandi strutture commerciali in zona F: presentate osservazioni su due progetti privati

Dopo il fast-food di Mc Donald’s che dovrebbe nascere nell’area pubblica adiacente al Palajonio, altre due iniziative private in zona F attualmente all’esame degli uffici comunali, ovvero il progetto di un centro commerciale in contrada Scardina (Megara village) e quello di un grande supermercato, con annesse opere di urbanizzazione, nell’area immediatamente a sud del cimitero comunale, sono oggetto di attenzione da parte di Legambiente Augusta e Natura Sicula che hanno presentato all’amministrazione comunale le loro osservazioni.

“Entrambi i progetti edilizi e commerciali privati appaiono in contrasto con i vincoli urbanistici di zona F, essendo tali manufatti del tutto estranei alla nozione di “impianti e attrezzature di interesse generale”. Per queste iniziative imprenditoriali, inoltre, mancano ad oggi le necessarie valutazioni ambientali nonché gli studi di impatto prescritti dalla legge e propedeutici al rilascio di qualunque autorizzazione edilizia e commerciale” -scrivono gli ambientalisti in una nota con cui, anche dopo che il Cga ha annullato il diniego del Comune di Augusta alla realizzazione del centro commerciale in contrada Scardina, obbligandolo a riesaminare l’istanza con la sentenza del 30 marzo 2022 “che rischia di aprire la strada al proliferare di istanze per progetti commerciali a macchia di leopardo”, invitano l’amministrazione e il Consiglio comunale all’urgente elaborazione del Piano urbanistico commerciale e del piano particolareggiato delle zone F, “al fine di pianificarvi le opere pubbliche di reale interesse generale, e in primo luogo le aree attrezzate a parco e per le attività ludiche e sportive all’aperto di cui il territorio rimane sprovvisto. E’ di fondamentale importanza, inoltre, procedere con la redazione e all’approvazione del Piano urbanistico generale comunale (Pug), il cui obbligo è previsto dall’articolo 25 della legge regionale 19 del 2020”.