Augusta, Medicina e Chirurgia al Muscatello. M5s: “l’Asp ha richiesto la riapertura dei reparti alla Regione”

I reparti di Medicina e Chirurgia dell’ospedale Muscatello dovrebbero, quanto prima, ritornare ad essere operativi al posto del Covid center che si avvierebbe ad essere dismesso considerato che da settimane è quasi privo di ricoverati grazie al miglioramento della situazione sanitaria della pandemia. Secondo quanto fa sapere il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, che dichiara di averlo appreso dal senatore Pino Pisani l’Asp di Siracusa ha infatti richiesto la riapertura dei due reparti all’assessorato regionale alla Salute che dovrà dare il definitivo via libera.

“Proprio nei giorni scorsi – si legge in una nota dei pentastellati – avevamo mostrato l’esigenza di vedere restituiti i due reparti al territorio, vista anche la migliorata condizione dell’epidemia da Covid 19 che aveva imposto l’istituzione di un Covid Center al Muscatello. Venendo meno l’esigenza dei ricoveri, non vi è alcun motivo per cui il nostro ospedale resti ancora privato delle due importanti unità. Tale nostra esigenza era stata espressa anche al senatore Pisani che si è immediatamente attivato per trovare riscontro presso le autorità sanitarie locali. Adesso la speranza è che non ci siano ulteriori ritardi e ostacoli e che si ritorni alla normalità anche da questo punto di vista. Il nostro interesse per l’ospedale non si ferma qui: – conclude la nota- continueremo a tenere alta l’attenzione anche sul suo ampliamento, con particolare riferimento al reparto di Oncologia”.

Ieri, 1 giugno, intanto i postivi al covid 19 ad Augusta erano 24, in lieve aumento rispetto ai 22 del 28 maggio, ma in deciso calo rispetto ai numeri più alti delle scorse settimane.