Augusta, “Medicane” e nuova allerta meteo “rossa”: scuole e cimitero sempre chiusi anche domani

Rimangono chiuse domani 29 ottobre, per il quinto giorno consecutivo, le scuole di ogni ordine e grado ad Augusta, cosi come il cimitero comunale, tranne che per il personale addetto e delle pompe funebri. Il nuovo bollettino regionale della Protezione civile emanato oggi pomeriggio segnala il peggioramento delle condizioni meteorologiche per la giornata di domani, elevando di nuovo l’allerta a “rossa” a seguito del possibile arrivo, anche sul territorio comunale, di “Medicane”, il ciclone mediterraneo che sarebbe atteso nell’ area della Sicilia orientale tra questa notte e domani mattina, caratterizzato da precipitazioni sparse a carattere temporalesco e fortissimi venti.

Pertanto il sindaco Giuseppe Di Mare, che come gli altri sindaci della provincia è in costante collegamento con l’unità di crisi attivata in Prefettura già da domenica, non ha revocato la precedente ordinanza di martedì scorso che chiudeva tutte le scuole ad oltranza e che rimane, dunque, valida anche domani a tutela dell’incolumità pubblica.

L’ invito alla cittadinanza è sempre quello di rimanere in casa ed uscire solo per necessità. Rimane sempre attivo il Coc, il Centro operativo comunale come tutte le procedure di preallerta. Questa mattina il maltempo ha concesso una tregua, ma la pioggia è ritornata a cadere nel primo pomeriggio.