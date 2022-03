Augusta, McDonald’s vicino al Palajonio: Natura Sicula presenta ricorso al Tar

“Salvare il giardino pubblico di corso Sicilia dalla cementificazione, preservando una delle ultime aree verdi alberate della borgata di Augusta. Per questo motivo l’associazione Natura Sicula, assistita dall’avvocato Sebastiano Papandrea, ha impugnato al Tar di Catania, chiedendone l’annullamento, la delibera della giunta municipale del 26 gennaio accettando il progetto di McDonald’s, consegna alla multinazionale americana, per 30 anni, il terreno di proprietà comunale della Borgata, dietro il Palajonio per realizzare un fast-food con parcheggi e servizio drive.

“La delibera, adottata esautorando il Consiglio comunale e in assenza di previo bando pubblico, – scrive in una nota Fabio Morreale- sancisce la sostanziale “perdita” di un bene comunale vincolato dal Piano regolatore a zona per «attrezzature e impianti d’interesse generale». Un’area verde che lo stesso Comune di Augusta – tra fine anni ’90 e primi anni 2000 – aveva provveduto a realizzare attraverso la piantumazione di specifiche essenze arboree. Il progetto della Mcdonald’s, sprovvisto tra l’altro delle necessarie e preventive valutazioni ambientali, prevede infatti la totale cementificazione dell’area comunale previa «rimozione della vegetazione», ossia degli alberi ad alto fusto e del boschetto a “palma nana” che compongono il giardino”.

Per l’ambientalista “consumare in maniera irreversibile il superstite suolo inedificato, anziché recuperare edifici abbandonati, appartiene a un’insostenibile tradizione di politica urbanistica che è necessario relegare al passato per conservare, difendere e valorizzare le rimanenti risorse naturali e paesaggistiche «anche nell’interesse delle future generazioni», come ci ricorda l’articolo 9 della nostra Costituzione”.

L’obiettivo che, dunque, l’ associazione si propone con il ricorso al Tar è quello di “scongiurare l’ennesima inutile colata di cemento in un territorio, quello di Augusta, che ha estremo bisogno di spazi aperti e “polmoni verdi” per compensare l’espansione edilizia e industriale e innalzare la qualità della vita dei cittadini”.

La notizia del ricorso al Tar arriva nel giorno del Consiglio comunale richiesto e sollecitato da 9 consiglieri comunali di minoranza che si terrà oggi pomeriggio, alle 18, 30, a palazzo San Biagio con argomento proprio la delibera di accoglimento della proposta di McDonald’s di realizzare un fast-food nell’area comunale che da sempre è in stato di abbandono.