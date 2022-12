Augusta, McDonald’s alla Borgata: ricorso al Cga degli ambientalisti che chiedono l’aiuto economico dei cittadini

Non si ferma la battaglia degli ambientalisti per impedire che venga “cementificata” un’area a verde comunale tra corso Sicilia e via Aldo Moro consegnata alla nota catena di fast food di McDonald’s. Dopo la sentenza del Tar Catania, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Natura Sicula per l’annullamento della delibera di giunta di cessione dell’area, l’associazione con il sostegno di Legambiente Augusta e Punta Izzo possibile, ha proposto appello al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana chiedendo anche l’aiuto economico dei cittadini.

E lo ha fatto con ancora più convinzione, anche se dopo una lunga riflessione, dopo che i giudici etnei non sono entrati nel merito della fondatezza delle censure mosse contro il provvedimento impugnato ma hanno ritenuto l’associazione non legittimata ad agire in giudizio per opporsi alla cessione, per fini commerciali privati, di un’area pubblica vincolata dal Prg comunale a zona F per “attrezzature e impianti di interesse generale”. Non riconoscendola, dunque, portatrice di interessi generali contro un’iniziativa di tipo urbanistica e per di più condannandola al pagamento della somma di 2990 euro tra spese processuali e accessori di legge.

Per le tre associazioni la pronuncia del Tar Catania è “profondamente ingiusta ed errata, in quanto capovolge la consolidata giurisprudenza che, – hanno dichiarato- da almeno due decenni, riconosce alle associazioni ambientaliste un’ampia legittimazione ad agire in giudizio per la difesa di interessi e beni collettivi. Negare a queste associazioni l’accesso alla giustizia significa, di fatto, menomare la fondamentale funzione di tutela del territorio svolta da enti che sono espressione della società civile e argine democratico contro gli abusi del potere politico e amministrativo. Il rischio è quello di vanificare ogni opposizione civile rispetto ad opere illegittime e/o dannose per le comunità. Oggi è il caso di un fast food al posto di un palmeto, ma domani potrebbe trattarsi di progetti e piani ben più impattanti per l’ambiente, i beni comuni e la salute pubblica. Natura Sicula, nella sua qualità di associazione di tutela ambientale, agisce da sempre per la difesa del territorio da iniziative urbanistiche ed edilizie che producono un’irrazionale consumo di suolo in danno dei beni collettivi, delle aree verdi e della qualità di vita delle comunità”.

Il ricorso al Cga con il lancio della raccolta fondi è stato illustrato ieri pomeriggio durante una conferenza stampa a palazzo San Biagio. “Siamo scottati economicamente e si sta facendo strada in maniera subdola un precedente che può fare danno alla tutela del patrimonio ambientale e culturale – ha detto in apertura Fabio Morreale, presidente di Natura Sicula – due recenti sentenze del Tar di Catania, terza sezione, trattano le associazioni ambientaliste dichiarate perdenti come se fossero imprese, come se noi avessimo interessi personali, condannandoci al pagamento delle spese processuali che sono abbastanza esose e che per un ‘associazione ambientalista che vive di volontariato può rappresentare anche la fine”.

Morreale ha ricordato che l’area in questione è un vero e proprio palmeto, dove si trovano numerosi esemplari di Ficus sp., Acer truncatum, Washingtonia robusta, Yucca aloifolia, Fraxinus angustifolia, Fraxinus americana e Phoenix canariensis, ma soprattutto la Palma nana Chamaerops humilis, una pianta di elevata importanza sotto il profilo naturalistico e meritevole di protezione, simbolo, solo per citare l’esempio più noto, della Riserva naturale dello Zingaro. E’ una specie protetta, la cui presenza ha inoltre contribuito a giustificare la decretazione di vincolo ambientale delle aree naturali dell’Isola di Capo Passero e del Plemmirio (iscritte nel Piano regionale di parchi e riserve).

“Non è, dunque, solo un’area abbandonata, ma un’ area a verde che alla fine degli anni ’90 per scelta dell’amministrazione è stata impiantata a verde,- ha proseguito l’ambientalista- che poi non ci sia stata coerenza e poi sia stata abbandonata quello è un problema di responsabilità che non ci riguarda, ma tanto il prg, dove è zona F (destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale e verde pubblico) tanto i fatti dell’amministrazione di allora confermano che è area verde. Questo non giustifica il cambio di destinazione d’uso. Qui tutto si poteva immaginare di realizzare nell’ambito di impianti di interesse generale (un centro anziani, un parco sportivo, una biblioteca, un centro sociale) ma non un’attività commerciale in netto contrasto con il Prg che con il Testo unico per gli enti locali”.

“Qualche mese fa abbiamo inviato al Comune una diffida chiedendo di rinunciare a quell’area che è in una zona F e, dunque, destinata ad altri scopi e che non è abbandonata ma trascurata perché non curata e dove nel 1997 furono messe a dimora, durante la festa dell’albero, diverse piante in un’area che prima era salina e poi fu colmata. – ha dichiarato Enzo Parisi di Legambiente Augusta- La sentenza del Tar ha un sapore strano perché le spese in genere sono compensate tra le parti invece nel momento in cui mi stati condannando a pagarle tutte è evidente che funziona un po‘ da deterrente, un messaggio che arriva a tutte le associazioni. Non abbiamo contestato il McDonald’s in quanto produttore di hamburger e patatine fritte, stiamo cercando di difendere un pezzo di territorio ma questa cosa fa riflettere. Appare infatti contrastante che da una parte l’amministrazione decanta le virtù del McDonald’s il 30 novembre scorso ha sottoscritto l’appello di Coldiretti contro il cibo sintetico e per la dieta mediterranea”.

“Abbiamo sostenuto con entusiasmo e impegno l’iniziativa di natura sicula anche se il ricorso amministrativo dovrebbe essere l’ultima ratio. Non si affronta a cuor leggero perchè ci sono delle spese legali e perchè é sempre più rischioso perché si stano registrando sempre più spesso decisioni sfavorevoli seguite anche dalla condanna alle spese ”, – ha aggiunto Paolo Tuttoilmondo di Legambiente Siracusa, che ha ricordato il ricorso perso sul nuovo resort siracusano alla Pillirina e quello Italia nostra per il bar del castello Maniace, sempre a di Siracusa. “C’la tendenza negli ultimi anni a ridurre gli spazi di opposizione e contrasto, mentre “la convenzion e di Aarhus del 1998 riconosce alle associazioni ambientaliste un ruolo importante che è quello di tutelare per i cittadini e alle future generazioni l’ambiente e all’articolo 9 il diritto di accedere ai ricorsi, rapidi e poco onerosi, se i procedimenti amministrativi non hanno un buon esito”. – ha affermato

A spiegare l’iter amministrativo di concessione dell’area che, a suo dire, sarebbe viziato da un pinto di vista procedurale – e per il quale gli ambientalisti si augurano che il Cga possa entrare nel merito delle censure mosse è stato Gian Marco Catalano di Punta Izzo possibile che parte dalla documentazione depositata dalla difesa del Comune che ha resistito di fronte al Tar: “la prima manifestazione di interesse pubblicata dall’amministrazione comunale per affidare l’area andò a vuoto e la società 50 giorni dopo la scadenza – ha ricordato Catalano- ha scritto al Comune chiedendo se potevano ancora partecipare e il Comune ha dato una proroga ad personam, con uno scambio di Pec. Di solito le amministrazioni pubbliche quando riaprono i termini di un avviso pubblicano all’albo e tutti possono partecipare” .

Per far fronte alle ingenti spese di giustizia e sostenere il ricorso d’appello dinnanzi al Cga di Palermo, per il quale sono già stati spesi 1000 euro è stata lanciata una raccolta fondi per tutti i cittadini che vorranno contribuire alla difesa del palmeto tra Corso Sicilia e Via Aldo Moro. Per sostenere l’iniziativa, è possibile versare un contributo, con causale “A difesa del Palmeto”, al seguente conto corrente: IBAN IT13H0200817102000300751418.