Augusta, McDonald’s alla Borgata: l’opposizione chiede un Consiglio comunale ad hoc

Convocare un consiglio comunale monotematico e urgente sull’assegnazione del terreno comunale retrostante il Palajonio per la realizzazione di un fast food McDonald’s effettuato con delibera di giunta dall’amministrazione. Lo chiedono i consiglieri di opposizione Roberta Suppo, Marco Patti, Chiara Tringali, Milena Contento, Giuseppe Gulino, Giancarlo Triberio, Corrado Amato, Manuel Mangano, Mariangela Birritteri secondo i quali la delibera in questione presenta profili di irregolarità.

A partire dal fatto che l’amministrazione ha concesso, “in maniera arbitraria” per i 9 esponenti della minoranza il permesso a una società privata di realizzare un fabbricato in zona F, “in un’area cioè destinata dal piano regolatore come zona per attrezzature ed impianti di interesse generale, restando esclusa la possibilità di destinazione alla realizzazione di attività commerciali private. Le disposizioni di legge contenute nel Tuel, all’articolo 42, prevedono che atti che riguardano le disposizioni del patrimonio immobiliare comunale sono di stretta competenza del Consiglio comunale e non rientrano nell’ordinaria amministrazione. Con questa delibera, quindi, -proseguono- la giunta comunale ha completamente esautorato dalle sue competenze il civico consesso, unico organo atto a deliberare in merito”.

Nessun rispetto, inoltre, ci sarebbe stato per le regole sulla trasparenza e concorrenza: “l’affidamento è avvenuto in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica; -proseguono- lo stesso inoltre, sconfessa un precedente atto della stessa giunta in cui si specificava che l’avviso era soltanto a finalità esplorative e non già per definire l’assegnatario. Non per ultimo, la costruzione del fast food priverebbe la zona borgata, assai carente dal punto di vista del verde pubblico, di un consistente patrimonio arboreo”.

Anche per questi motivi due associazioni ambientaliste hanno anche chiesto la sospensione, in autotutela, dell’atto adottato dalla giunta che, invece, non ha risposto in tal senso e i 9 con si chiedono anche che alla seduta di consiglio comunale siano invitate anche le associazioni ambientaliste, culturale e sportive che operano sul territorio comunale.